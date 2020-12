Vecinos de Esquel insisten en que se declare la Emergencia Social y de Tarifas

El integrante del grupo Vecinos en Emergencia y vecino de la localidad de Esquel, Tomas Pintos, se refirió al encuentro mantenido el miércoles con el intendente Sergio Ongarato, donde los presentes le plantearon la necesidad de que se sancione la Emergencia Económica y Social, y la Emergencia Tarifaria. Días atrás, un grupo de vecinas de la ciudad cordillerana impulsó una juntada de firmas por el mismo motivo, advirtiendo la acuciante situación económica y social de la comunidad.

Estado «caótico»

En diálogo con AzM Radio, Pintos explicó que «empezamos con reuniones en los barrios, y esto fue tomando un carácter más político-vecinal, hasta que decidimos hacer una carta abierta a la ciudadanía, solicitando se declare la Emergencia Económica y Social en Esquel, y una carta al Intendente y al Concejo Deliberante, pidiendo que se determine la Emergencia Tarifaria de Servicios Públicos».

Además, comentó que «esto surgió a raíz del estado caótico a nivel laboral que tiene nuestra comunidad, y en segundo lugar, el espanto que representa el nivel de endeudamiento de los vecinos con respecto a las empresas o cooperativas prestadoras de servicios públicos».

Insistencia de la comunidad

En el mismo sentido, Pintos relató que «las vecinas, que realmente son el motor de esto, salieron a ‘patear la calle’, juntaron 500 firmas que podrían haber sido muchísimas más; el tema es que se nos venía diciembre encima, el cierre del período legislativo y del ejercicio administrativo, así que decidimos cortar ahí y presentarlo» y reconoció que «costó, en principio, que la parte oficialista del Concejo interpretara nuestra urgencia, y fue casi de casualidad que lo ‘enganchamos’ al Intendente y que tuvo que responder a la demanda de estos quinientos vecinos».

Reunión y solicitudes

Sobre la reunión mantenida con Ongarato, el vecino comentó que «cuando el viernes pasado pudimos dialogar con el intendente y los concejales, acordamos a solicitud nuestra que se reuniera el Consejo Económico y Social, que es un ámbito que permite la participación de los vecinos en estas discusiones, y con el apoyo de los ediles de la oposición logramos que se plasmara en la reunión del miércoles».

«No generamos esta crisis»

Como corolario del encuentro con autoridades locales, Pintos sostuvo: «Fuimos con el planteo liso y llano de que se declare la Emergencia Económica, que se ponga en vigencia la Ordenanza 10/10 que habla del Presupuesto Participativo, una herramienta que permite a los vecinos participar en cómo invertir en un porcentaje del presupuesto municipal, y que se rediscuta el proyecto de Presupuesto local 2021. Esa fue nuestra propuesta con respecto a lo económico y social. Y en relación a las tarifas y deudas de los vecinos, nuestro planteo fue que los vecinos no generamos esta crisis, y hay una realidad que dice que no son compatibles las cifras que nos están cobrando con el dinero que ingresa en nuestros hogares, por lo que es una cifra impagable. Queremos que se la declare ‘impagable’ porque un vecino que cobra entre $10.000 y $15.000 pesos mensuales no puede pagar tarifas de $4.000 pesos mensuales de un sólo servicio».

«Gobierna para 2 o 3 sectores»

El intendente Sergio Ongarato «es absolutamente consciente de lo que está sucediendo, de su proyecto político y hacia dónde lo está direccionando, y él tiene una posición política asumida de que es intendente para dos o tres sectores poderosos de la comunidad, y que el resto no entran en su proyecto», definió el vecino, sumando a ello que «una prueba de esto es que ha elaborado un proyecto de Ordenanza Presupuestaria 2021 donde Medio Ambiente ha incrementado en un 40% su presupuesto, y Acción Social solamente en un 12% a 14%; esto marca claramente la política que se quiere implementar».