Sastre acompañó el cierre de año de los Centros de Primera Infancia

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre junto a la secretaria de Desarrollo Comunitario, Lucila González, encabezó este viernes el cierre anual en los Centros de Primera Infancia (CPI). Las actividades se realizaron en forma simultánea durante el transcurso del día en cada una de las salitas donde los niños y las niñas recibieron sorpresas y regalos. Vale destacar que durante el 2020 estos espacios estuvieron cerrados, desde la Municipalidad se le brindó acompañamiento a cada familia, sosteniendo el vínculo con los más pequeños así como también la asistencia de las necesidades básicas.

“Estas propuestas son algo que me gusta muchísimo acompañar, siempre lo he llevado adelante, más allá de no tener un cargo en la función pública, que era el trato directo con los vecinos. Y con este año atípico que nos ha tocado vivir debido a la pandemia y que nos privó en muchas ocasiones de poder estar más cerca de la gente, hoy que tenemos un ratito quisimos venir a saludarlos”, destacó el Jefe Comunal.

Además, añadió que “en esta oportunidad fueron 145 los niños que finalizaron la salita de dos años y no queríamos dejar pasar la fecha sin hacer un cierre especial. Por eso, el equipo de la Secretaría de Desarrollo Comunitario trabajó fuertemente en la organización y la implementación de protocolos sanitarios para que los chicos pudieran acercarse a buscar los presentes”.

“También aprovechamos la ocasión para agradecer a todo el personal que forma parte de estas instituciones que han hecho un esfuerzo enorme para mantener el vínculo y la asistencia tanto con las familias como con los niños en el marco de la pandemia. Sabemos que fue un año muy difícil donde el mundo debió adaptarse a nuevas realidades y en ese sentido la asistencia social fue uno de los pilares que más impulsamos y desarrollamos desde la gestión”, enfatizó el Intendente.

Por último, Sastre puso en valor la propuesta y explicó que “se trató de una actividad para despedir el año de forma presencial. Son fechas muy importantes para las familias por eso hicimos lo necesario para que puedan contar con un momento de despedida”.