Operadores de turismo de Esquel, expectantes por la temporada de verano

El prestador turístico de Esquel y el Parque Nacional Los Alerces, José María Rossi, analizó la situación actual que atraviesa el sector y opinó sobre la apertura de la actividad y la temporada de verano.

En diálogo con AzM Radio, Rossi, quien también se desempeña como administrador de la hostería Futalaufquen, sostuvo que “es un año atípico a todos los demás, tenemos empresas grandes y hay que mantener a todo el personal desde marzo hasta ahora, donde no hemos facturado nada” y contó que “el fin de semana pasado se ha notado que la gente tenía muchas ganas de salir, muchos han venido al Parque Nacional (Los Alerces), trabajamos muy bien en el camping”.

Enero “completo”

El operador turístico puso en relieve que los visitantes “se han portado realmente muy bien” en relación a los protocolos sanitarios y manifestó que “uno conoce a toda la gente que viene y ya no se toma mate juntos, no se comparten cosas que antes se compartían, ya no hay abrazos; cada uno hoy se respeta y no nos queremos contagiar”.

Sobre las reservas de cara a la temperada de verano, Rossi reconoció que “está complicado” y explicó que “cambian las reglas de juego porque modifican las fechas; nosotros teníamos fecha para el pasado fin de semana y se nos complicó, así que esas reservas quedaron para otros días y corresponden a gente de Comodoro Rivadavia, Trelew y Madryn”.

Puja entre Turismo y Salud

En el mismo sentido, el prestador planteó que “la gente quiere venir, creo que en cualquier momento se va a largar” y, consultado sobre la actual puja entre las carteras de Salud y Turismo provinciales por la apertura de la actividad, señaló que “todo es entendible; fue duro en Madryn con los primeros contagios, nosotros recién estamos empezando y nos asustamos muchísimo; creo que vamos a tener que convivir un tiempo largo con esto y prepararnos, es una puja de Turismo y la parte de Salud, y nosotros como prestadores debemos respetar el protocolo, ya que si nos cuidamos entre todos va a funcionar”.

Apertura local

En cuanto a la apertura nacional, Rossi expuso que “hay que ver cómo será, lo que pasa es que el área turística está muy golpeada en la parte hotelera y gastronómica; en Esquel pasamos muy bien estos ocho meses en el sentido de que hemos tenido la libertad de poder salir e ir a comer afuera, mientras que otros lugares como Trelew y Madryn estaban cerrados” y recalcó que “la hostería Futalaufquen la abriremos el 18 de diciembre y para enero ya tenemos 100% de reservas”.

Posicionamientos

Por otra parte, mencionó que en ocasiones “la gente se enoja porque el Área Programática (Esquel) toma un razonamiento ‘raro’ pero es entendible, así como también es entendible que hace 8 o 9 meses que nosotros no cobramos un peso” y concluyó que “si seguimos así se nos van a juntar unas cuantas cuentas y no vamos a poder pagar a nadie”.