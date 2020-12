Mendoza irá a la Corte contra Nación por $35.000 millones de regalías

En paralelo a una tensa negociación entre Mendoza y La Pampa ante el vencimiento de los plazos que estableció la Corte Suprema para que las provincias lleguen a un acuerdo para garantizar el caudal mínimo al río Atuel, el gobernador del distrito cuyano, el radical Rodolfo Suarez, autorizó a su Fiscal de Estado, Fernando Simón, para elevar una demanda contra la Nación: piden dejar de compartir regalías con los pampeanos por la generación de energía en la represa de Los Nihuiles, y los retroactivos por los recursos no cobrados desde 1973, unos $35.000 millones, según cálculos de Mendoza.

La presentación mendocina había sido anticipada por Ámbito en julio y ahora se mantiene pese a la firma de una nueva adenda al Pacto Fiscal, ya que Suarez logró la excepción tras una negociación con la Casa Rosada, que en principio exigía que para firmar el entendimiento con las provincias se desistiera de todas acciones judiciales contra Nación. Suarez, con la carpeta Nihuiles en trazos finales, obtuvo aval para que sí pudieran hacerse las presentaciones en causas con peligro de prescripción, como esta. Por eso, en el Gobierno nacional no hay sorpresa.

El argumento es que en 1973 el gobierno de facto de Alejandro Lanusse determinó que las regalías por ese complejo hidroeléctrico que está en el distrito cuyano debía repartirse en partes iguales entre Mendoza y La Pampa, por compartir el cauce del río Atuel, donde se ubica el embalse. Pero en otras demadas de años posteriores, la Corte tomó el criterio de que las regalías correspondían a la provincia donde se ubica el salto que genera la energía. “Se viene aplicando la teoría de la fuente”, mencionaron ayer desde Mendoza a este diario. Como el salto está en Mendoza, el reclamo es a Nación y no a La Pampa, ya que la determinación de la división de regalías fue del gobierno central.

Funcionarios del mandatario pampeano Sergio Ziliotto mencionan que hubo acuerdo entre los gobernadores en 1983 para mantener las regalías compartidas. Sin embargo, en Cuyo señalan que el reclamo lleva décadas y que en los ochenta la Corte le pidió a Mendoza que agote las instancias administrativas. En 2015 la Procuración del Tesoro tuvo un dictamen favorable a Mendoza, pero después no se emitió el decreto definitivo. Tras una presentación de “pronto despacho”, el Gobierno de Suarez tiene ahora luz verde para seguir la cruzada en la Corte Suprema.

El escrito, que llegará al Máximo Tribunal antes de fin de año, estipula la deuda en $35.000 millones, en un complejo cálculo que debió armonizar cambios de moneda, valores de la electricidad, y una generación con altibajos. Más una tasa de interés por la actualización del valor nominal.

La Casa Rosada, respecto a los retroactivos, se encuentra en una encrucijada: se los quiere cobrar a Horacio Rodríguez Larreta por los fondos de más recibidos por el traspaso de la policía durante el gobierno de Mauricio Macri. (Fuente: Ámbito)