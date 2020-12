Esquel: Operadores turísticos aseguran que el movimiento «fue muy tranquilo»

La presidenta de la filial Comarca Los Alerces de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Lila Kinsela, trazó un balance de la apertura del turismo en la región cordillerana. “Viene tranquilo, con la situación que estamos viviendo viene una baja en la demanda”, sostuvo, además de destacar que el turismo intercomarcal ha mostrado movimiento.

En diálogo con AzM Radio, Kinsela expuso que «viene tranquilo, la apertura se hizo pero era lo que se esperaba, que frente a esta situación que estamos viviendo todos iba a haber alguna baja en la demanda, que no íbamos a trabajar lo que hemos trabajado otros años» y precisó que «algunos establecimientos están esperando cómo pasan esta situación, otros ofrecemos algunas cabañas para turismo, pero vienen tranquilos; consultas hay».

Visitas suspendidas

En el ámbito personal y profesional, la referente de FEHGRA comentó que «me han reservado pero resulta que, cuando sus familiares de acá han tenido un caso (positivo de Covid-19), directamente cortan la visita y se cancela la reserva».

Sobre la apertura comarcal y su impacto local, destacó que «más que nada, se movió la (apertura) intercomarcal; ahora se está esperando algunas consultas de otras provincias para enero y febrero, pero está todo muy tranquilo, la demanda se está comportando despacio, y como esta situación la estamos viviendo todos, si aparece algún caso en la familia se cancela la venida».

Baja demanda

Consultada sobre la llegada de turistas de otras provincias como Buenos Aires y Córdoba, Kinsela sostuvo que «he mandado el pedido de información pero todavía no tengo datos; consultas hay para enero y febrero, pero el fin de semana largo, por ejemplo, no fue lo que se esperaba» y agregó que «viene todo muy, muy tranquilo, era algo que habíamos escuchado de todos los que hicieron sus aportes en todas las reuniones virtuales durante estos meses con otros países; decían que realmente las aperturas de los establecimientos no eran al 100% sino que había un porcentaje menor, y de este último el porcentaje de ocupación había bajado notablemente en el orden del 20% o 30%».