Cuestionan la violencia con la que se discute por la minería en Chubut

Anoche un grupo de manifestantes a favor de la implementación de la megaminería en Chubut se hizo presente en el domicilio particular de la diputada provincial Leila Lloyd Jones, quien ya se ha pronunciado públicamente en contra del desarrollo de la actividad.

En este marco, la legisladora mantuvo una entrevista con AzM Radio, donde agradeció el acompañamiento de todos los referentes políticos que se hicieron presente en el lugar para acompañarla. Además, remarcó que “yo no los voy a defraudar por más que me vengan a apretar. Me manifesté y sigo sosteniendo que no voy a votar la megaminería, porque no es no”.

Lloyd Jones también se lamentó por lo ocurrido frente a su domicilio particular y sostuvo que “vivimos en democracia y yo lo siento como un verdadero apriete del gobernador Mariano Arcioni, porque esta movida fue generada por el gobernador Mariano Arcioni. Lo digo hoy y donde sea. Si tengo que ir a la Justicia a decirlo lo voy a hacer”.

“La verdad que fue sorpresivo porque no me lo esperaba. No esperaba que vengan a hacerme esto en mi casa. Yo intenté hablar con ellos, pero no sabían ni porqué estaban acá. Lo único que decían era que querían trabajo y yo les dije que fueran a pedirle al Gobernador, porque él es el que está a favor de la minería que teóricamente va a generar trabajo. Que le vayan a pedir a él, yo no voy a votar la minería por más que vengan a prender fuego mi casa”, apuntó.

En la continuidad de su postura insistió con responsabilizar al propio Arcioni y remarcó que “el secretario de la Municipalidad hizo un llamado al comisario de la cuarta y dijo que tenían órdenes estrictas de no intervenir en esto. Por eso responsabilizo al Gobierno de Chubut”.

“El ministro de Seguridad (Federico Massoni) vino a las 23:57. Yo le agradezco que haya venido, porque es vecino de mi casa. Él siempre tiene seguridad y él no aparecía”, enfatizó.