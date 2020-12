Blotta cierra el 2020 en Olavarría

El piloto chubutense Renzo Blotta, está alistándose para lo que será su última presentación del calendario 2020 del Turismo Pista.

El jovencito, será parte de la fecha final del Campeonato, a realizarse en la ciudad bonaerense de Olavarría. El comodorenses, querrá repetir las buenas actuaciones cumplidas en las dos fechas anteriores.

Última doble con sueño de título para Renzo

El próximo fin de semana, el Turismo Pista cierra su año en Olavarría con la última fecha del Campeonato, certamen que lo tendrá como participante al piloto chubutense Renzo Blotta.

El joven, buscará la hazaña de cosechar todos los puntos posibles para terminar lo más adelante posible y poder lograr el título de tan anhelada categoría, luego de haber tenido un gran retorno en la divisional con un cuarto puesto y segundo en la segunda final disputada en Buenos Aires.

Por estos días, Renzo está con la mentalidad puesta en la última fecha doble que se disputara en Olavarría: «ya tenemos todo listo para viajar, el equipo tiene el auto terminado donde se realizó un chequeo general y Enrique Bustos trabajó en el impulsor luego de que nos revisaran todo en la carrera pasada”.

“Ojalá podamos repetir y sumar la mayor cantidad de puntos posibles», confió.

El no haber podido correr en el reinicio de la actividad privó a Blotta de sumar puntos importantes que estaban en juego, pero matemáticamente tiene posibilidades de salir campeón: «si bien los puntos que están en juego nos permite tener posibilidades de salir campeón, sabemos que jugamos con los resultados de quien viene adelante, nada está perdido y vamos a dar todo para lograrlo”, comentó con gran optimismo.

“Tengo un gran equipo y eso me da la tranquilidad de llegar confiado a esta última fecha, me hubiese gustado estar más arriba con los puntos pero se dio de esta manera y la vamos a correr con todo”, aseguró.

Por último, Blotta brinda su agradecimiento a todos los que lo apoyan para estar corriendo a nivel nacional: “tengo que agradecer a todos mis sponsors que ellos no dudan en seguir acompañándome: Distribuidora Loa, El Tenaz Automotores, Domínguez & Campan, B/P Bagual, CIPcertificaciones industriales petroleras, Mir servicios generales, Vivamos Comodoro, AP Transportes y servicios Viales, Orve SRL, a mi familia, a los medios de comunicación, a mi equipo Fernando Monti, Enrique Bustos, Mauro Curti, Mariano Ingolotti a todos mil gracias”.