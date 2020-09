Vera y Ruiz Díaz renuevan y traen consigo a un “Pincha” más

De cara a lo que será el reinicio de los entrenamientos de la Primera Nacional, Guillermo Brown va confirmando continuidades y nuevas fichas en su plantel.

Los jugadores de Estudiantes de La Plata, renovaron su contrato con “La Banda” y llegan junto con otro ex “Pincha” Matías Ahumada Acuña, delantero. Asimismo, está a poco de confirmarse la incorporación del mediocampista Sebastián Medina, formado en River Plate.

Dos que renuevan y nuevas incorporaciones

Si bien aún no cuenta con fecha de inicio de la competencia, ni tampoco el formato que tendrá el nuevo Torneo de la Primera Nacional, Guillermo Brown continúa trabajando en la definición de su plantel para afrontar este atípico certamen en contexto de pandemia COVID-19.

Los clubes de la categoría, ya están realizando los testeos y varios de ellos estarían comenzando los entrenamientos el próximo jueves 3, tal como fue autorizado por parte de la Asociación del Futbol Argentino.

En el caso particular de “la Banda”, se retomarán los entrenos, siguiendo los protocolos dispuestos por el ente afista, en poco más de una semana, teniendo en cuenta que varios protagonistas aún deben cumplir con el periodo 14 días de cuarentena, ya que arribaron de viaje hace apenas algunas horas.

Una vez cumplido el periodo de cuarentena, los jugadores y el Cuerpo Técnico liderado por Marcelo Broggi, se realizarán los correspondientes testeos para COVID-19; para luego, de ser resultados favorables, ponerle programación al comienzo de las prácticas. Este proceso, será el que se seguirá con cada nuevo futbolista que sea incorporado.

Este lunes, se conoció la continuidad de Matías Ruiz Díaz y Mauricio Vera, jugadores de Estudiantes de La Plata y que, regresarán a “la Banda” dada la renovación de su préstamo. Desde “el Pincha”, llegará también un delantero, Matías Ahumada Acuña.

Por otro lado, la dirigencia browniana trabaja en la pronta confirmación como refuerzo del joven formado en River Plate, donde jugó hasta la categoría Reserva, como es el caso de Sebastián Medina. Es un mediocampista, que puede desempeñarse por la banda izquierda o como encargado de la creación.

Estos cuatro futbolistas, se sumarán a los ya confirmado desde hace días: Khalil Caraballo (ex Gimnasia de La Plata), Leonel Álvarez y Brian Aquino ex Ferrocarril Oeste más Alan Sánchez, proveniente de Bariloche.

Vale destacar que renovó vinculo Guillermo Ferracuti, además cuentan con un año más de contrato los jugadores Abel Méndez, Franco Agüero, Julián Bonetto, Cristian García, y Ezequiel Ávila.