Variada agenda en el Teatro del Muelle

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn invita a la comunidad a disfrutar de una nueva agenda de actividades en el Teatro del Muelle, que durante el próximo fin de semana ofrecerá música en vivo, una obra destinada a las infancias y un espectáculo de la Camerata Municipal de Cuerdas. La programación comenzará el viernes con una nueva edición del ciclo Piano y Vos/z, continuará el sábado y domingo con la obra infantil «Tita y Tula» y tendrá su cierre con la presentación de la formación municipal.

MÚSICA EN VIVO CON AGUSTÍN URRUTIA Y UNA INVITADA ESPECIAL

El viernes 13 de noviembre, a las 21 horas, continuará el ciclo Piano y Vos/z, organizado por el músico y docente Agustín Urrutia. En esta oportunidad, compartirá el escenario con Agustina Leguizamón, en una propuesta que reunirá distintas experiencias y recorridos musicales.

Leguizamón inició su formación artística en 2019 en la Casa de la Cultura, donde dio sus primeros pasos sobre el escenario en el espacio Músicos Emergentes. Comenzó su recorrido como solista y actualmente es cantante de una banda de cuarteto y cumbia. Además, participa en diferentes proyectos musicales junto a reconocidos músicos de la ciudad.

La entrada tendrá un valor de $12.000.

«Tita y Tula»

Por otra parte, el sábado 14 de noviembre, a las 15 horas, y el domingo 15, a las 11 horas, continuará el ciclo de teatro para infancias con la presentación de «Tita y Tula», a cargo del Cuerpo Municipal de Artes Escénicas Comunare.

La propuesta contará con entrada libre y gratuita. Las localidades podrán retirarse de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, en el Teatro del Muelle, ubicado en avenida Rawson 60. Se recuerda que el cupo es limitado a 80 personas por función.

La obra cuenta con las actuaciones de Antonia Acosta y Julia Pérez, bajo la dirección de Elbio Mellado. La operación técnica está a cargo de Victoria Milesi, el diseño de las caricaturas es de Tomás Gimbernat y la asistencia técnica corresponde a Natalia Lebas.

Camerata municipal de cuerdas

Finalmente, el domingo 15 de noviembre, a las 19 horas, se presentará la Camerata Municipal de Cuerdas de Puerto Madryn, que continúa consolidándose como un espacio de formación, práctica y crecimiento musical para instrumentistas de la ciudad.

La agrupación está integrada por Milena Jaramillo, Maiara Palma, Rocío Currumil, Juan Ignacio Zalazar, Ana María Pomar, Kevin García y Emilia Pérez, en violines; Elías Jofré, Kiara Almendras y Anabel Tascón, en violas; Silvina Selzer, en violoncello y dirección; y René Del Pueche, en contrabajo.

En esta presentación contará, además, con la participación de Lilian Palacios, en flauta traversa, y Juana Ibarra, en violoncello. El repertorio incluirá obras de Mozart, Vivaldi, Telemann, Jenkins y Shostakovich.

Las entradas anticipadas tendrán un valor de $15.000 y podrán solicitarse al 280 420 6888 o mediante el alias camerata.pm. También estarán disponibles de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, en el Teatro del Muelle, y en la puerta el día del espectáculo.