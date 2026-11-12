Presentan la Semana PescAR 2027

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este jueves en Puerto Madryn la presentación de la Semana PescAR 2027, el encuentro anual de la industria pesquera argentina que, en su tercera edición, ampliará su propuesta a tres jornadas de actividades destinadas a fortalecer el desarrollo productivo, promover nuevas oportunidades de inversión y consolidar la articulación entre el sector público, las empresas y los trabajadores.

El evento se desarrollará del 3 al 5 de marzo de 2027 en Puerto Madryn y reunirá a referentes de toda la cadena de valor de la actividad pesquera, con una agenda que incluirá debates sobre competitividad, agregado de valor, empleo, desarrollo regional y responsabilidad social empresaria.

La presentación tuvo lugar en el Ecocentro Puerto Madryn y contó con la participación del intendente Gustavo Sastre; el presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín De la Fuente; el titular de la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut (CAFACh), Gustavo González; el secretario general del SICONARA Seccional Rawson, Jorge Maldonado; el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), José Díaz; el secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), Alexis Gutiérrez; y el empresario pesquero Raúl “Tato” Cereseto.

Una agenda de desarrollo para la industria pesquera

Durante su intervención, Torres destacó el crecimiento que experimentó el encuentro desde su primera edición y valoró la decisión de ampliar la convocatoria a todos los sectores vinculados con la actividad.

“Este evento nació de la necesidad de tener nuestra propia feria de pesca, con una mirada ambiciosa. Comenzó con 700 inscriptos y en la segunda edición tuvo prácticamente mil. Esta tercera edición va a tener una mirada mucho más importante”, señaló.

En ese sentido, el mandatario explicó que uno de los principales objetivos de la nueva edición será incorporar a los trabajadores como protagonistas de los debates sobre el futuro de la industria.

“La feria típica donde se muestran nuestros recursos y se exponen los desafíos del sector no contemplaba algo que sí va a contemplar la Semana PescAR 2027, que es el rol del trabajo”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que “los trabajadores del sector van a tener un rol fundamental, demostrando no solamente toda esa riqueza que se genera, sino también cómo la dirigencia, el Gobierno provincial, los gobiernos municipales y las cámaras nos podemos poner de acuerdo para hacer de ese recurso un potencial mucho más grande que el actual”.

Torres también destacó la necesidad de sostener una posición conjunta en defensa de la actividad y de los intereses productivos de la provincia frente a iniciativas nacionales que puedan afectar su desarrollo.

Chubut, protagonista de la pesca nacional

El titular del Ejecutivo puso en valor el posicionamiento estratégico que alcanzó Chubut dentro de la industria pesquera argentina y recordó que durante 2025 la provincia registró su mayor nivel de exportaciones de los últimos 20 años, con la pesca como una de las actividades de mayor crecimiento.

“Hoy estamos en un lugar estratégico. Por primera vez en muchos años, tuvimos más descargas que la provincia de Buenos Aires”, puntualizó.

En esa línea, sostuvo que “Chubut es hoy un punto neurálgico en cuanto al recurso pesquero y lo tomamos con responsabilidad, entendiendo que el desafío es aprender de los errores del pasado y tener una política de Estado que se sostenga en el tiempo para agregarle valor a ese recurso, generar más trabajo e integrarnos como provincia”.

El gobernador insistió en que el crecimiento de la actividad debe traducirse en nuevas oportunidades laborales, mayores inversiones y una industria cada vez más competitiva, a partir de acuerdos que permitan aprovechar integralmente el potencial de los recursos pesqueros.

Integración de los puertos y desarrollo regional

Torres destacó además que la Semana PescAR 2027 tendrá una mirada integral sobre el desarrollo productivo de Chubut, incorporando a las distintas ciudades vinculadas con la actividad pesquera, la logística y los servicios.

“Este foro no va a ser solamente de Puerto Madryn, sino que también van a estar presentes Rawson y Camarones, que van a tener sus propias administraciones portuarias; Comodoro Rivadavia, con todo el potencial que la localidad va a tener en materia de servicios y con la implementación del nuevo astillero”, expresó.

Asimismo, anticipó que Trelew también formará parte de la agenda, a partir de las oportunidades que representa la Zona Franca y de un encuentro específico que se desarrollará en el Museo Egidio Feruglio para abordar los beneficios fiscales destinados al sector productivo.

“Es una oportunidad enorme para seguir trabajando y para que cada vez se hable más de la feria de Puerto Madryn, que hoy logramos impulsar a nivel nacional, y estoy convencido de que también lo vamos a poder lograr a nivel internacional”, aseguró.

Agregar valor para generar más trabajo

En otro tramo de su discurso, el gobernador sostuvo que uno de los principales desafíos de la industria es avanzar en el procesamiento de los recursos pesqueros dentro de la provincia, promoviendo la capacitación laboral y mejores condiciones de competitividad.

“El gran desafío es hacer de este foro un debate serio sobre el agregado de valor a nuestros recursos, que es lo que más trabajo genera, y por eso es tan importante que los gremios estén presentes”, remarcó.

Como ejemplo, mencionó el potencial de la merluza y la necesidad de recuperar capacidades productivas que permitan ampliar su procesamiento en las plantas locales.

“Recursos como la merluza tienen un potencial muy importante en nuestra provincia. En cierto momento se procesaban muchas toneladas, se dejó de hacer y hoy cuesta mucho conseguir fileteros. Por eso hay que capacitar y tener un convenio o acuerdo diferenciado para esa actividad, porque es fundamental ser competitivos”, explicó.

En ese contexto, Torres puso en valor el trabajo conjunto con las empresas y los representantes sindicales para generar empleo genuino y fortalecer la actividad.

“Hace más de un año y medio que venimos trabajando en la Mesa de Competitividad Pesquera y lo vamos a seguir haciendo”, aseguró.

Trabajo conjunto entre el sector público y privado

Por su parte, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, destacó el crecimiento de la Semana PescAR y valoró la articulación entre el Gobierno provincial, el Municipio, las cámaras empresariales y los trabajadores.

“Esta nueva edición se realizará con varias modificaciones y con un crecimiento importante, porque ya estamos hablando de un foro que va a contar con muchos actores que pertenecen a la industria pesquera, en el marco de una articulación generada entre el sector público y el privado”, expresó.

Asimismo, remarcó que “cuando hay gobiernos que tienen el compromiso de trabajar con las cámaras empresarias y con los trabajadores, se da este tipo de resultados, con la importancia que la pesca tiene para Chubut”.

El jefe comunal también destacó las medidas impulsadas por el Ejecutivo provincial para fortalecer la infraestructura y la administración portuaria.

“Se tomaron decisiones importantes como ocurrió esta semana, dándole la importancia que se merecen los puertos de Rawson y Camarones, algo que nos pone contentos porque sabemos que van a ser puntos neurálgicos para el sector pesquero”, señaló.

Tres jornadas dedicadas a la industria, el trabajo y la comunidad

El empresario pesquero Raúl “Tato” Cereseto destacó la consolidación del encuentro y explicó que la nueva edición representará un salto de calidad respecto de las anteriores.

“Vamos con claridad de que el foro llegó para quedarse, y la última edición demostró la consolidación de la industria para generar un espacio de muestra. En esta ocasión hemos dado un salto de calidad muy importante, porque de ser una actividad de un solo día pasamos a desarrollar la Semana PescAR, con tres días de trabajo”, sostuvo.

Además, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y del Municipio de Puerto Madryn, y anticipó que la programación incluirá actividades especialmente orientadas a los trabajadores y a la comunidad.

“El primer día del foro va a estar orientado a los trabajadores; el segundo se realizará el foro propiamente dicho, y el último vamos a hacer una paella solidaria en beneficio de la educación”, detalló.

Un espacio de representación nacional

En tanto, el presidente de la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut (CAFACh), Gustavo González, agradeció el acompañamiento del gobernador y destacó la importancia de contar con un espacio de representación para toda la industria pesquera.

“Es un evento muy importante para que el sector pesquero tenga un espacio de representación nacional. Es algo que nos llena de orgullo, pero también de muchísima responsabilidad”, manifestó.

González valoró especialmente la ampliación de la propuesta y la incorporación de nuevas actividades destinadas a fortalecer el vínculo entre la industria y la comunidad.

“Este es un evento que creció no solamente en volumen de actividades, sino también en el tiempo, ya que en lugar de hacerse un solo día van a ser tres, incluyendo una agenda vinculada a los trabajadores, a la educación y con una gran paella solidaria, para que la comunidad pueda interiorizarse de la importancia de la actividad en la región”, explicó.

Una agenda de futuro para la pesca

Finalmente, el presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín De la Fuente, destacó que la Semana PescAR 2027 permitirá profundizar el diálogo entre los distintos sectores y proyectar nuevas oportunidades de crecimiento.

“Viene a instalar un cambio de paradigma, con interacción entre lo público y lo privado, mostrando las bondades del sector”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que “tenemos mucho para crecer, y estos espacios permiten que podamos avanzar en una agenda de futuro”.

De la Fuente anticipó además que el encuentro contará con la participación de representantes internacionales, gobernadores, intendentes y referentes de la industria, consolidando a Puerto Madryn como un espacio de debate sobre los desafíos y oportunidades del sector pesquero.

“Van a venir representantes de todo el mundo, gobernadores e intendentes a mirar lo que ocurre en el sector, incluyendo muchos temas que rodean al sector y encuentran en este foro un lugar para reunirse y poder planificar hacia dónde queremos ir”, indicó.

Por último, concluyó que “al futuro hay que darle una agenda de desarrollo, y este evento va a hacer justamente eso”.