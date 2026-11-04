Comienza el nuevo juicio a Conarpesa por presunta contaminación del Golfo Nuevo

Este jueves comienza en los Tribunales de Puerto Madryn un nuevo juicio oral y público por la causa que investigó la presunta contaminación del Golfo Nuevo mediante el vertido de líquidos industriales sin tratamiento provenientes de la empresa Conarpesa.

Los imputados son Nadine Parry, responsable del área ambiental de la empresa, y Brahim Yoosef Vargas, encargado del sistema de tratamiento de efluentes. El debate está a cargo de la jueza penal Yamila Flores, quien interviene como tribunal unipersonal. Por el Ministerio Público Fiscal actúan el fiscal jefe Alex Williams y el funcionario Juan Pablo Santos.

La investigación se inició en 2023, luego de detectarse una descarga de líquidos industriales que llegaba al mar a través de un sistema clandestino de derivación (by-pass), que permitía eludir el tratamiento correspondiente de los efluentes generados por el procesamiento de productos pesqueros.

Entre las pruebas reunidas por la Fiscalía se encuentran inspecciones, testimonios y pericias ambientales. Los análisis detectaron concentraciones de materia orgánica superiores a los 1.500 miligramos por litro, cuando el límite permitido por la normativa es de 50 miligramos por litro.

Este nuevo debate se realiza luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut hiciera lugar, por unanimidad, a la impugnación presentada por el Ministerio Público Fiscal y dejara sin efecto la absolución dictada en el primer juicio por la jueza Patricia Reyes. El máximo tribunal provincial ordenó que otro tribunal realizara un nuevo debate para analizar los hechos y las pruebas.