

Un sismo de magnitud 4,8 se registró este jueves 19 de noviembre, minutos antes de la medianoche, en la provincia de San Juan. Según los datos preliminares, el movimiento tuvo su epicentro a 23 kilómetros al sudeste de Calingasta y alcanzó una profundidad de 115 kilómetros.

De acuerdo con el reporte sísmico, el temblor ocurrió a las 23:57 (hora local) y su epicentro fue localizado a 66 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan y a 162 kilómetros al norte de Mendoza.

El movimiento se produjo a una profundidad considerable, un dato que forma parte de los parámetros técnicos informados para caracterizar el fenómeno.

Las coordenadas geográficas del epicentro fueron establecidas en 31,44 grados de latitud sur y 69,2 grados de longitud oeste.

Fuente: Diario de Cuyo