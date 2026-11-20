Daniel Hughes, conocido vecino del Valle, denunció robos en zona céntrica de Trelew. Decidió realizar un video en vivo desde Facebook tras el robo que sufrió su vecino: «lo desnudaron, maniataron y le robaron». Sucedió en calle Roca y Pecoraro.

Con presencia de personal policial, Hughes relató cómo su vecino salió a pedir auxilio a la calle «él se encuentra bien, pero hay robos todos los días a toda hora en esta zona».

“Se salvó porque gritó y estaban los perros que ladraron, pero esto no da para más. Siempre la misma manzana, antes de ayer un robo por la mañana sobre Paraguay, ayer agarraron a otra persona sobre Marconi todos en la misma altura. Debe ser el séptimo robo de la semana”, sentenció Hughes.

Fuente: Jornada