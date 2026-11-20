Denuncian una serie de robos en el centro de Trelew
Daniel Hughes, conocido vecino del Valle, denunció robos en zona céntrica de Trelew. Decidió realizar un video en vivo desde Facebook tras el robo que sufrió su vecino: «lo desnudaron, maniataron y le robaron». Sucedió en calle Roca y Pecoraro.
Con presencia de personal policial, Hughes relató cómo su vecino salió a pedir auxilio a la calle «él se encuentra bien, pero hay robos todos los días a toda hora en esta zona».
“Se salvó porque gritó y estaban los perros que ladraron, pero esto no da para más. Siempre la misma manzana, antes de ayer un robo por la mañana sobre Paraguay, ayer agarraron a otra persona sobre Marconi todos en la misma altura. Debe ser el séptimo robo de la semana”, sentenció Hughes.
Fuente: Jornada