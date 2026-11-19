Tras un largo derrotero, marcado por momentos polémicos, el Senado convirtió en ley finalmente el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que restituye la vigencia de la Ley de Tierras, introduce flexibilizaciones en desalojos y endurece las expropiaciones. El proyecto diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, recibió 42 votos positivos, 26 negativos y 0 abstenciones.

Además de La Libertad Avanza, votaron a favor el bloque Pro, la UCR, Provincias Unidas, Convicción Federal, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y la chubutense Edith Terenzi. Mientras que se opusieron el bloque Justicialista, el Frente Cívico por Santiago, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza y el puntano Fernando Salino.

La iniciativa había sido devuelta por la Cámara de Diputados al Senado con la restitución de la Ley de Tierras Rurales (N° 26.737), luego de los controvertidos fallos de la Corte Suprema de Justicia, que generaron que La Libertad Avanza sacara del frezeer el proyecto en la Cámara baja, ante la amenaza de la oposición de derogar por completo el DNU 70/23, que originalmente había derogado la ley.

De esta manera, la flamante norma contempla la derogación del artículo 154 del DNU 70/23 y dispone «restituir la plena vigencia» de la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Kirchner. La misma establece la prohibición para que extranjeros superen el 15% de la titularidad de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.

Originalmente, el proyecto de Sturzenegger proponía eliminar cualquier límite a la compra de tierras por parte de foráneos, en línea con lo dispuesto por el DNU fundacional de Javier Milei. A pesar de anunciar cambios para convencer a aliados, el texto pasó a Diputados sin ese capítulo.

Dos meses después, el fallo del máximo tribunal desestimando la cautelar que había declarado inconstitucional la derogación por medio del mega DNU desató la polémica. A pesar de emitir otro fallo posterior, en el que no se expidió sobre el fondo de la cuestión, sino que suspendió la derogación de la Ley de Tierras, el oficialismo avanzó con dejar fijada la restitución por medio del proyecto de inviolabilidad.

Miembro informante del oficialismo, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, se tomó un breve momento para ratificar la incorporación de la derogación del artículo 154 del DNU 70/2023, el cual deroga a la Ley 26.737 y, a su vez, la restitución plena del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

Muy crítico, en cambio, el rionegrino justicialista Martín Soria, quien calificó el debate en ciernes como “vergonzoso e inédito”. El legislador patagónico resaltó que “en la historia parlamentaria de este Senado no recuerdo un caso similar en donde un gobierno impulsa una ley para hacer una cosa, y el mismo gobierno que mandó ese proyecto termina votando exactamente lo contrario. Nunca visto”.

“Fíjense sino en el texto original que impulsaron hace 2 meses. Artículo 35°, decía deróguense los artículos tal y tal de la Ley 26.737, la Ley de Tierras… Fíjense lo que dice el texto de ahora. Artículo 39°: restitúyese la plena vigencia de los artículos tal y tal de la Ley 26.737.

¿En qué quedamos? Voltereta cósmica, fenómeno barrial… Se ve que no marcha todo de acuerdo al plan”, ironizó el legislador del bloque Justicialista, que a continuación lanzó una retahíla de críticas contra la Corte Suprema que derogó imprevistamente precisamente la Ley de Tierras, generando la situación que los trajo a todos hasta allí.

Por Chubut se expresó la senadora Edith Terenzi, quien recordó que el proyecto llegó con seis capítulos, siendo rechazado el primero que refería al RENABAP. Luego, se cayó el tratamiento en el recinto porque no tenía el acompañamiento el capítulo sobre Manejo del Fuego. También comentó que el capítulo de tierras había sido retirado antes de llegar al recinto.

“Solo quedó en pie el capítulo de expropiaciones, desalojo y modernización de registro de inmuebles. En esta media sanción vuelve sobre el artículo 154 del DNU 70/23 que derogaba la Ley de Tierras. Esta es una situación reivindicatoria porque tenemos la posibilidad de ratificar lo que votamos cuando no acompañamos el decreto, nos permite dar por terminada esta incertidumbre en la que habíamos quedado expuestos por la vigencia del DNU”, explayó Terenzi.

La chubutense celebró el proyecto porque “deja sin efecto el artículo 38, el 154 y el 39, restituye la plena vigencia de la Ley 26.737. Tenemos muy ligado el concepto de tierra al de soberanía, recuperamos la protección sobre nuestras tierras”, y adelantó el voto afirmativo.