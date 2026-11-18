

En una escena poco habitual para la diplomacia china, Xi Jinping esperó a Donald Trump a los pies de la escalinata del Air Force One en Shenzhen y lo recibió con un abrazo. El gesto marcó una señal de cercanía entre ambos líderes, que se vieron por tercera vez en persona este año, en la antesala de la cumbre de la Asociación Económica de Asia-Pacífico (APEC).

Xi quiso devolver la cortesía que Trump le había mostrado en septiembre, cuando lo recibió en Estados Unidos al inicio de su visita de Estado. En mayo, durante la cumbre en Pekín, el encargado del protocolo fue el vicepresidente Han Zheng, pero esta vez el presidente chino decidió encabezar la bienvenida.

Según la agencia Xinhua, Xi explicó: “China es una tierra de etiqueta, con una tradición de devolver cortesía con cortesía”. El mandatario expresó su deseo de mantener “profundos intercambios de ideas en los principales temas que conciernen a las relaciones China-Estados Unidos”.

Xi Jinping le dijo a su par estadounidense que desea una “relación constructiva y estratégicamente estable” entre ambos países, al darle la bienvenida en el aeropuerto.

Trump agradeció el recibimiento en el aeropuerto y manifestó que espera que la visita sirva para avanzar en las relaciones bilaterales y que sea un éxito, según Xinhua.