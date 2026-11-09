Trump defendió sus resultados económicos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que los resultados económicos en el país han sido “fenomenales” durante los últimos dos años, aunque reconoció que su Gobierno no logró transmitir el mensaje.

“No pudimos hacer llegar el mensaje”, admitió Trump, quien también reconoció que su política migratoria había sido demasiado dura, de acuerdo con las declaraciones a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Según la interpretación del medio RFI, Trump “parece haber tomado nota de que el 58% de los estadounidenses considera que su gobierno ha ido demasiado lejos al deportar a inmigrantes en situación irregular”, tras las primeras declaraciones del mandatario norteamericano posteriores a las elecciones de medio término.

“Creo que recibí una A+ por cerrar la frontera. Me dan calificaciones muy altas por expulsar a los malos”, declaró el presidente estadounidense en su entrevista con CBS.

Luego añadió: “Pero me perjudica que también hayamos deportado a personas que tenían buenos empleos y que habían cometido una sola infracción de la ley: haber entrado ilegalmente al país. […] Creo que puede ser demasiado dura, sí”.

Sus detractores consideran que este cambio de tono no tiene tanta importancia, puesto que hace dos días nombró jefe de Gabinete a Stephen Miller, un representante de la derecha dura que desempeñó un papel clave en la política de deportaciones masivas de inmigrantes.

También habló de la guerra en Ucrania

Trump también se refirió a la guerra en Ucrania y cometó que ese país saldrá del conflicto con Rusia de una forma algo diferente a la que tenía antes del comienzo de las hostilidades.

Durante la entrevista con CBS News, el mandatario fue preguntado si esperaba que Ucrania termine el conflicto con un acuerdo en que sea libre e independiente.

“Creo que lo vamos a conseguir, y creo que va a suceder y que acabarán teniendo una Ucrania con una forma un poco diferente”, respondió Trump.

El presidente adjudicó las trabas para la paz al “odio“ entre el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, y el presidente ruso, Vladímir Putin.

“Cuando se celebró su primera reunión, se mostró una gran falta de respeto hacia Rusia”, mencionó Trump. El mandatario aseguró que el conflicto ucraniano está muy cerca de resolverse y destacó su papel en el futuro desenlace.

“Creo que esa guerra va a terminar, y va a terminar pronto. Y la única razón por la que va a terminar es gracias a mí”, enfatizó.

Trump mencionó también que “heredó” el conflicto de su predecesor y que, si hubiera sido presidente en aquel entonces, las hostilidades “no habrían comenzado nunca”.

Fuente: Agencia NA