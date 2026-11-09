La emoción del papa León XIV con los fieles en el Cottolengo Don Orione

El papa León XIV se emocionó este lunes con el relato de Marta Griselda Torres, una mujer que vive desde hace muchos años en el Cottolengo Don Orione.

Torres le contó al Santo Padre que no puede caminar ni ver, pero que tras mucho tiempo de ser rechazada en la sociedad, en ese lugar encontró amor pudo conocer «profundamente a Dios».

«En el Cottolengo soy feliz. Conocí profundamente a Dios», expresó la mujer, que le agradeció con énfasis al papa por la visita.

El Pontífice se mostró emocionado y debió secarse las lágrimas, conmovido por el relato de la mujer. Luego, ella le acercó un libro que escribió sobre la experiencia dentro del Cottolengo Don Orione.

Luego, al dar un mensaje, León XIV agradeció a los voluntarios del lugar por hacer «caridad» en cada acto diario.