Buscan a un adolescente que desapareció en Gaiman



La División de Búsqueda de Personas de Trelew difundió un pedido de colaboración para encontrar a Isola Fernández Ayrton Leandro, un adolescente de 17 años que fue visto por última vez el sábado 7 de noviembre en la localidad de Gaiman.

De acuerdo con el comunicado oficial, el joven fue visto por última vez alrededor de las 19:15. Desde ese momento, se desconoce su paradero y las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener información que permita localizarlo.

Cómo identificar al adolescente desaparecido en Gaiman

Desde la Policía difundieron las características físicas del adolescente para facilitar su identificación. Tiene contextura delgada, tez trigueña y cabello corto de color negro. Mide aproximadamente 1,78 metros y pesa 73 kilogramos.

Además, utiliza lentes y tiene un tatuaje de una cruz en el cuello, dos particularidades que pueden resultar importantes para reconocerlo.

Dónde aportar información sobre su paradero

La División Búsqueda de Personas solicitó que cualquier persona que tenga información sobre el adolescente o pueda aportar algún dato sobre su ubicación se comunique de inmediato con las autoridades policiales.

Para brindar información, se encuentran habilitadas las siguientes vías de contacto:

Emergencias policiales: 101.

División Búsqueda de Personas: 2804 321292.

Las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración de la comunidad para obtener datos que permitan avanzar en la búsqueda y dar con el paradero del joven.