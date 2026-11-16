El Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales es una fecha que invita a recordar a quienes fallecieron durante los mismos, acompañar a las personas que sufrieron lesiones y a sus familias y reflexionar sobre la necesidad de prevenir nuevas tragedias.

Según un informe que publicó la Agencia Noticias Argentinas, el citado día se conmemora el tercer domingo de noviembre y llama a reflexionar debido a que niños que viajan sin sistemas de retención adecuados, pasajeros que no utilizan el cinturón de seguridad y distracciones al volante son algunas de las conductas cotidianas que siguen poniendo vidas en riesgo.

En Argentina, 4.060 personas murieron en siniestros viales durante 2025, según los datos preliminares de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), publicados en abril de 2026, cifra que equivale a un promedio de más de 11 fallecimientos diarios. Detrás de cada uno hay una historia interrumpida, una familia y un entorno que deben afrontar las consecuencias de una pérdida que, en muchos casos, podría haberse evitado.

Los datos también muestran que el 46% de las víctimas fatales con tipo de usuario identificado circulaba en motocicleta, mientras que el 43% de las personas fallecidas con edad registrada tenía entre 15 y 34 años. Estas cifras reflejan el impacto de la inseguridad vial sobre los jóvenes y quienes utilizan la moto como medio de transporte.

Sin embargo, más allá de las estadísticas, existe una realidad que se repite diariamente en calles y rutas: muchas conductas que aumentan el riesgo de sufrir un siniestro se encuentran tan incorporadas a nuestra rutina que dejaron de percibirse como peligrosas.

“Seguimos viendo niños que viajan sin la protección adecuada, pasajeros que no utilizan el cinturón de seguridad en los asientos traseros y conductores que se distraen con el celular. Son situaciones que muchas veces naturalizamos porque forman parte de nuestra vida cotidiana, pero que pueden tener consecuencias irreversibles”, destacó Ailín Catalá.

Catalá, quien es especialista en comunicación en salud, añadió: “Desde la comunicación en salud tenemos el desafío de hacer visibles estos riesgos, generar conciencia y contribuir a modificar conductas que pueden poner en peligro la vida”.

Uno de los ejemplos más preocupantes es la seguridad de los niños dentro de los vehículos. Llevarlos en brazos, permitirles viajar sin cinturón o prescindir de la sillita porque el recorrido es corto son decisiones que pueden dejarlos expuestos a lesiones graves ante una frenada brusca o una colisión.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso correcto de sistemas de retención infantil puede reducir hasta un 71% el riesgo de muerte en niños. Estos dispositivos deben seleccionarse y utilizarse de acuerdo con la edad, el peso y la talla, y cumplir las condiciones de homologación y seguridad correspondientes.

El cinturón de seguridad también continúa siendo una medida fundamental que no siempre se utiliza. Según la OMS, su uso puede reducir hasta un 50% el riesgo de muerte entre los ocupantes de un vehículo. La protección es necesaria en todos los asientos y en cualquier trayecto, independientemente de su duración.

El peligro no está solo en viajes largos

La especialista dijo además: “Muchas veces asociamos el peligro con los viajes largos, las rutas o las altas velocidades, pero también estamos expuestos en los recorridos que hacemos todos los días. La confianza que nos genera transitar por lugares conocidos puede llevarnos a subestimar ciertos riesgos. Ningún trayecto es tan corto como para prescindir de una medida de seguridad que puede salvarnos la vida”.

A estas conductas se suman las distracciones al volante: revisar una notificación, responder un mensaje o manipular el GPS puede parecer una acción de apenas unos segundos, pero implica dejar de prestar atención a lo que ocurre alrededor. Los conductores que utilizan el celular mientras manejan tienen aproximadamente cuatro veces más probabilidades de verse involucrados en una colisión, según la OMS.

Por su parte, el consumo de alcohol y de determinadas sustancias o medicamentos también representa un riesgo importante para la seguridad vial, ya que puede afectar las capacidades necesarias para conducir de manera segura.

“Es fundamental que quienes conducen sean conscientes de los riesgos de manejar bajo los efectos del alcohol, sedantes o medicamentos psicotrópicos. Estas sustancias pueden alterar los reflejos, el tiempo de reacción y la capacidad de calcular distancias y responder ante situaciones imprevistas, lo que aumenta considerablemente el riesgo de sufrir un siniestro vial”, señaló la Dra. Elena Zevallos, directora médica nacional de Ospedyc.

Las consecuencias de los siniestros viales van mucho más allá de las víctimas fatales, ya que, quienes sobreviven pueden sufrir traumatismos craneoencefálicos, lesiones de columna, discapacidades permanentes y secuelas físicas o emocionales que requieren tratamientos y rehabilitación durante meses o años.

El impacto también alcanza a las familias, que muchas veces deben reorganizar su vida para acompañar procesos de recuperación prolongados, afrontar nuevas necesidades de cuidado o atravesar las consecuencias emocionales de una pérdida.

Desde esta perspectiva, la seguridad vial es también una cuestión de salud pública. Su abordaje requiere educación, controles efectivos, infraestructura segura y políticas que protejan especialmente a los usuarios más vulnerables de la vía pública.

Al mismo tiempo, existen medidas concretas que pueden contribuir a reducir riesgos: utilizar siempre el cinturón de seguridad, garantizar que los niños viajen con sistemas de retención adecuados, usar casco correctamente ajustado en motocicletas, respetar los límites de velocidad, evitar el uso del celular al conducir y no manejar bajo los efectos del alcohol u otras sustancias que alteren la capacidad de reacción.

“Detrás de cada víctima hay personas, familias y proyectos de vida que cambian para siempre. Recordarlas también implica preguntarnos qué podemos hacer para que estas situaciones no vuelvan a repetirse. La prevención comienza mucho antes de un siniestro, en decisiones cotidianas que pueden parecer pequeñas, pero que tienen un enorme valor para proteger la vida propia y la de los demás”, concluyó Catalá.