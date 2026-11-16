Personal de la Comisaría de la Mujer identificó a un hombre de 36 años en calle Cerro Dragón y Río Pico de la ciudad de Puerto Madryn, tras consultar sus datos en el sistema se corroboró que contaba con un pedido de captura vigente. El mismo databa del 18 de agosto de este año y fue dispuesto por la Jueza Penal Stella Eizmendi.

Se procedió a su detención; posteriormente, personal de la Comisaría Segunda, que se presentó a requerimiento de la Comisaría de la Mujer, lo trasladó hacia dependencia policial, lugar donde permanecerá alojado hasta audiencia de control de detención.