Tragedia en España: murió Jesús de Miguel tras el duro golpe contra un arquero rival

El fútbol español se encuentra de luto tras confirmarse este martes la muerte de Jesús de Miguel, atacante de 30 años perteneciente al CD Tenerife.

El delantero permanecía internado en el área de terapia intensiva del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria a raíz del grave traumatismo torácico que padeció durante el encuentro frente al FC Andorra por la Segunda División de España.

El trágico incidente tuvo lugar sobre el final del partido disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En una acción en mitad de la cancha, De Miguel intentaba bajar el balón cuando el arquero rival, Jesús Owono, salió a rechazar y embistió de lleno con su rodilla el pecho del delantero. El fuerte impacto dejó al futbolista tendido sobre el césped sin reacción, provocándole un paro cardiorrespiratorio del que logró ser reanimado inicialmente por los médicos sobre el terreno de juego.

Ante la gravedad del cuadro, el árbitro principal determinó la suspensión formal a los 108 minutos para agilizar la entrada de la ambulancia. El atacante fue evacuado bajo una emotiva ovación de los simpatizantes hacia el centro médico, donde finalmente se constató su deceso en las primeras horas de este martes.

A través de sus canales institucionales, la entidad blanquiazul exteriorizó su desolación: «Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento (…) de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza».