«Madryn paga una de las boletas de luz más caras del país, pese a generar energía equivalente a 600 mil hogares», advirtió Zonza Nigro

El director de FEPA, Carlos Zonza Nigro, valoró la inauguración del parque eólico más grande de la Argentina, pero sostuvo que Puerto Madryn necesita una gestión municipal con la decisión política de negociar herramientas para que su potencial energético se traduzca en beneficios concretos para las familias y los comercios.

Carlos Zonza Nigro planteó la necesidad de discutir de qué manera el desarrollo energético de Puerto Madryn puede generar un alivio concreto en las boletas de luz de quienes viven y trabajan en la ciudad.

“La inversión privada es una buena noticia y hay que celebrarla. Pero también es razonable preguntarnos por qué una ciudad que produce energía a esta escala sigue pagando una de las facturas de luz más caras del país”, sostuvo.

El Parque Eólico Aluar cuenta con 119 aerogeneradores, una potencia instalada de 582 MW y capacidad para generar energía equivalente al consumo de casi 600.000 hogares. Sin embargo, actualmente no existe un mecanismo que traslade automáticamente esa generación local a una tarifa diferencial para los usuarios de Puerto Madryn.

“Tenemos el parque eólico más grande de la Argentina, pero ese crecimiento todavía no se refleja en ningún beneficio para las familias y los comerciantes de la ciudad. Eso no va a cambiar solo: hace falta decisión política y una gestión que defienda los intereses de Madryn”, afirmó Zonza Nigro.

Como antecedente, mencionó el programa Tarifa Neuquina, que ofrece una bonificación del 30% sobre los cargos fijos y variables a los usuarios residenciales del EPEN. La medida fue posible a partir de la decisión de redistribuir mayores ingresos obtenidos mediante regalías hidroeléctricas.

“Neuquén encontró una herramienta para que parte de su renta energética volviera a los usuarios. No se trata de copiar exactamente el mismo modelo, sino de analizarlo y encontrar una alternativa posible para nuestra ciudad”, explicó.

Para Zonza Nigro, el Municipio debe asumir un papel activo, impulsar los estudios técnicos y legales necesarios y encabezar una negociación que permita evaluar herramientas como una participación en la renta energética, un fondo específico o algún esquema de compensación tarifaria.

“Necesitamos una gestión municipal con la decisión política de sentarse a negociar para que los recursos de nuestra tierra beneficien primero a nuestra gente. El Municipio no define por sí solo todos los componentes de la tarifa, pero puede y debe impulsar esta discusión”, señaló.

“La inversión y el beneficio para la gente no son cosas opuestas. Podemos seguir promoviendo nuevos proyectos y, al mismo tiempo, trabajar para que el desarrollo energético de Madryn también se sienta en la boleta de luz de sus familias y comercios”, concluyó Zonza Nigro.