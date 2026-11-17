

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, suscribieron este martes la implementación de un programa de financiamiento orientado a proteger la producción agrícola y agroindustrial de la provincia frente a eventos climáticos extremos.

Se trata de una nueva línea destinada a la adquisición e instalación de sistemas de protección antigranizo que permitan aminorar daños, optimizar la calidad de los cultivos y brindar mayor previsibilidad a la actividad. “Sabemos que el sector productivo enfrenta desafíos cada vez mayores y es por eso que estamos convencidos de que el camino es generar herramientas que permitan invertir, incorporar tecnología y preservar el trabajo de nuestra gente”, apuntó el mandatario tras el encuentro mantenido con el titular del CFI.

La rúbrica y puesta en marcha de este plan de financiamiento responde a la creciente frecuencia e intensidad de tormentas de granizo que afectan la capacidad de inversión, la continuidad de las explotaciones y el desarrollo de las economías regionales, ocasionando importantes pérdidas productivas y económicas, sobre todo en el rubro de las cerezas y otras frutas finas.

“Este acuerdo firmado con el CFI es un claro ejemplo de cuáles son nuestras prioridades y de cómo queremos trabajar para sacar a la provincia adelante”, expresó el titular del Ejecutivo, e indicó: “Es fundamental acompañar a quienes producen y generar las condiciones para que el enorme potencial que tiene Chubut se traduzca en más inversión, más producción y más empleo”.

En ese contexto, el Gobernador se refirió a la necesidad de “cuidar y fortalecer nuestra matriz productiva, acompañando y dándole previsibilidad a los pequeños y medianos productores para que puedan crecer”. Destacó, asimismo, la importancia de promover inversiones y facilitar el acceso al financiamiento para la adopción de tecnología: “Invertir en sistemas de protección es defender el trabajo y el desarrollo de nuestras economías”, precisó.

Desarrollo productivo

Desde el Gobierno provincial señalaron que, ante los desafíos que plantea el cambio climático, estos sistemas permitirán proteger la producción y dar continuidad al crecimiento de las economías regionales.

Asimismo, destacaron que el mercado demanda que la fruta llegue en óptimas condiciones a los diferentes destinos y que contar con esta tecnología será fundamental para que los productores puedan responder a esa exigencia y cumplir con sus clientes.

Precisaron que se trata de una herramienta eficaz no solo para la producción cerecera, sino también para la fruta fina y los viñedos de la provincia. “Los productores trabajan con productos muy delicados y necesitan estas herramientas para cuidarlos”, indicaron.

En ese sentido, remarcaron que la decisión impulsada por el Gobernador apunta no solo a seguir ampliando la producción, sino también a resguardar lo que ya se produce en Chubut.

Asistencia y financiamiento

La nueva línea forma parte del Programa de Acciones Sustentables para Actividades Productivas, que se lleva adelante desde 2024 con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, fomentar la incorporación de tecnologías sustentables y fortalecer la resiliencia de las actividades productivas frente a desafíos ambientales y climáticos.

Con la finalidad de maximizar el impacto del financiamiento, el CFI establece una tasa fija con una bonificación adicional para los primeros dos años de amortización y una tasa variable preferencial durante el resto del plazo.

Cabe señalar que esta herramienta contempla dos líneas de trabajo: asistencia técnica para diagnósticos y análisis en establecimientos productivos, y financiamiento específico para que micro, pequeñas y medianas empresas puedan incorporar estos sistemas y preservar sus producciones frente a fenómenos naturales adversos.