Con la ayuda de aliados, La Libertad Avanza obtuvo dictamen de mayoría del proyecto de ley de Presupuesto 2027, que será debatido en el recinto de la Cámara de Diputados la próxima semana.

El despacho de mayoría reunió 27 firmas sobre 48 presentes: además de 20 firmas del oficialismo, suscribieron Fernando de Andreis y Daiana Fernández Molero del Pro, Pamela Verasay de la UCR, Eduardo Falcone del MID, la sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo), el catamarqueño Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca) y la tucumana Elia Fernández (Independencia). Verasay y Picón Martínez lo hicieron sin disidencias, mientras que los cinco restantes firmaron con disidencias.

Por su parte, los bloques Unión por la Patria y Provincias Unidas presentaron sendos dictámenes de minoría. El misionero Oscar Herrera Ahuad, presidente de Argentina Federal, no firmó ningún dictamen, en disconformidad con reclamos que solicitó y no fueron contemplados, entre ellos más partidas para ciencia y tecnología.

Con concesiones a aliados que quedaron plasmadas en el texto y otras no -más bien prometidas o sujetas a futuros acuerdos entre Casa Rosada y gobernadores-, entre los principales cambios al texto original enviado por el Poder Ejecutivo figura la eliminación de los artículos que proponían modificaciones estructurales en el sistema de prestaciones para la discapacidad.

En línea con la media sanción de la Ley de Dispacidad votada días atrás casi por unanimidad, y que esta semana se encamina a ser ley en el Senado, en el dictamen se incorporó un artículo que garantiza “la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios contemplados” para el sector. Incluso para esto se autoriza al jefe de Gabinete a reasignar partidas.

Por otra parte, se suprimió el artículo que preveía eliminar la actualización por inflación de las asignaciones familiares y la AUH, un planteo que había realizado, entre otros, el bloque de la UCR.

Un segundo reclamo del radicalismo fueron las partidas para las universidades nacionales, sobre las que no hubo modificación: el texto prevé 7,3 billones de pesos, cifra propuesta desde el principio por el PEN, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclamaba 11 billones. Sin embargo, Verasay firmó sin disidencias el dictamen. La mendocina reemplazó en la comisión a su comprovinciano Lisandro Nieri. Y, justamente para esa provincia, hubo un cambio en el proyecto: la Sociedad de Transporte de Mendoza será beneficiada con eximición de una lista de impuestos.

En cuanto a los pedidos del Pro, el bloque amarillo salió a anunciar la semana pasada por redes sociales que se extenderían los regímenes de promoción para la industria autopartista-automotriz, punto que quedó plasmado en el dictamen, con partidas por unos de 136.500 mil millones de pesos.

Sobre las transferencias por coparticipación desde Nación a la Ciudad de Buenos Aires, se negociarán por fuera con el Ministerio de Economía según el “compromiso” asumido por el oficialismo.

Tampoco quedó fijado en el nuevo texto el reclamo de varios bloques sobre el Impuesto a los Combustibles. Algunos dialoguistas pedían una rebaja, dado que el destino de lo recaudado por el mismo no está siendo destinado al mantenimiento de las rutas nacionales. Sin embargo, el Gobierno nacional acordará con cada provincia por separado en este sentido.

Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado del MID Eduardo Falcone anticipó que firmaría el dictamen en disidencia porque “los pedidos de mi bloque e interbloque han tenido aceptación parcial”. Al hacer referencia a la reunión que mantuvo con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la comisión, Bertie Benegas Lynch, señaló que el oficialismo se comprometió a destinar “una partida específica para terminar 20 kilómetros” de la Autovía de la Ruta Nacional N°5, pero la misma “no va a figurar” como tal, sino que será destinada dentro de partidas discrecionales.

Fuente: Parlamentario