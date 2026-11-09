León XIV en el Palacio San Martín: “Hagamos nuestra la oración de Francisco”

El papa León XIV encabezó en la tarde de este lunes un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín, donde planteó que se deben “construir un futuro mejor para todos” y pidió: “Hagamos nuestra la oración de Francisco”.

Tras participar del Encuentro con el Mundo del Trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), el Sumo Pontífice se reunió con 100 representantes de distintas comunidades cristianas, tradiciones religiosas y pueblos originarios.

En su discurso, manifestó: “Las religiones custodian la dignidad humana” y precisó que «nuestro encuentro se apoya sobre los pilares del diálogo y de la amistad que fueron fundamentales en la vida del papa Francisco y que ahora queremos fortalecer construyendo nuevos puentes».

En ese sentido, afirmó que «las religiones son un punto de encuentro. Las religiones no fueron nunca motivo de división, sino punto de encuentro con la sociedad».

En esa línea, reconoció la unidad entre las confesiones cristianas, la relación espiritual de la Iglesia con el pueblo de Israel y el respeto por los valores de otras tradiciones religiosas.

«Están participando, referentes de la comunidad judía, de la comunidad musulmana, de la iglesia ortodoxa griega… iglesias evangélicas, protestantes, iglesias ortodoxas, la comunidad Sikh de la India, budistas japonesas, religiones afrodescendientes, pueblos originarios», detalló.

Luego se refirió a nuestro país y marcó que «la identidad del pueblo argentino se ha ido configurando como un crisol de razas» a partir de los pueblos originarios y de las diferentes corrientes inmigratorias.

En ese punto, destacó que «todos ellos en su diversidad aprendieron a trabajar juntos y a formar comunidades».

Luego, mencionó que la religión influye en tres dimensiones: la defensa de la dignidad humana, la expresión de la libertad y el cultivo de la esperanza. Acerca del primer tema, llamó a cuidar la vida “desde la concepción hasta su fin natural” y alertó sobre las amenazas de la miseria y la violencia, al tiempo que pidió promover la dignidad de las personas en la familia, el estudio, el trabajo y el cuidado del ambiente.

En cuanto a la libertad, puso el foco en no destruir el mundo que el Creador confió a la humanidad y apuntó contra los “ídolos del dominio”, la “vana gloria” y la guerra. “El verdadero nombre de su poder es amor, un amor que no conoce fin”, aseveró.

Para concluir, resaltó que las religiones pueden unir generaciones y también servir como esperanza para aquellos que viven en contextos de pobreza, sufrimiento o han perdido el sentido de la vida.

Hacia el final, el Papa recordó las palabras de San Juan Pablo II e hizo hincapié en que la oración no debe llevar a la confrontación ni al desprecio del otro, sino a un diálogo constructivo, sin relativismo ni sincretismo.

Luego invitó a hacer propia una oración de su antecesor, Francisco, que busca construir un espíritu fraternal y sociedades más sanas, “sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras”.

Para concluir, pidió un minuto de silencio por la paz en el mundo.