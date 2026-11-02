Tenía orden de captura y fue detenido ingresando a Puerto Madryn

Personal policial de la Comisaría Segunda de Puerto Madryn, se encontraba realizando tareas de control vehicular e identificación de personas en Ruta Provincial N.º 2, a pocos kilómetros de la rotonda de la Ruta 1, cuando tomó conocimiento, a través de la División Policial de Investigaciones de esa ciudad, de que un sujeto identificado como Hammond Nicolás Alberto H, circulaba por Ruta Provincial 2, desde la localidad de Puerto Pirámides con destino a Puerto Madryn, a bordo de una Ford Ranger blanca, y que se tenía conocimiento de que pesaba sobre el mismo una orden de detención vigente.

Transcurridos unos minutos, se visualizó el rodado y se procedió a detener su marcha a los fines de verificar la identidad de sus ocupantes.

En el lugar, se comprobó la presencia de la persona sobre la cual pesaba el pedido de captura, y se procedió a su detención.