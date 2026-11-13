Secuestran cocaína y dinero tras un allanamiento en Puerto Madryn



Un allanamiento en el barrio San Miguel de Puerto Madryn permitió secuestrar más de seis millones de pesos, cocaína, cannabis y distintos elementos vinculados a una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se llevó adelante en un inmueble ubicado sobre calle Lombardo, luego de una investigación judicial que se extendió durante aproximadamente un mes y medio y estuvo a cargo de la División Drogas Peligrosas de Puerto Madryn, bajo la dirección y supervisión de la Sede Fiscal Descentralizada de Rawson.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Eduardo Sebastián Vega, con los lineamientos del titular de la sede fiscal, el doctor Fernando Gelvez.

Según informó la Policía, las tareas de campo permitieron reunir elementos probatorios que daban cuenta de la presunta venta de drogas al menudeo desde la vivienda investigada. También se detectó la modalidad de entrega a domicilio, conocida como delivery, que habría sido realizada por un hombre mayor de edad utilizando un vehículo particular marca Fiat Palio.

Con los indicios reunidos, la Fiscalía gestionó ante el Juzgado Federal de Garantías la correspondiente orden de allanamiento y registro domiciliario. Una vez autorizada, la medida fue ejecutada por personal de la División Drogas Peligrosas.

Qué encontraron durante el allanamiento

Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron los siguientes elementos:

*136,2 gramos de clorhidrato de cocaína, tanto compactada como fraccionada en envoltorios de nylon y lista para la venta.

*Una bolsa con cogollos de cannabis.

*6.281.000 pesos argentinos en efectivo.

*100 dólares estadounidenses presuntamente apócrifos.

*Una balanza digital.

*Municiones calibre .32.

*Un teléfono celular.

*Sustancias utilizadas para el corte y estiramiento de la cocaína.

*Un vehículo Fiat Palio Adventure.

En cuanto a la situación procesal, desde la Policía informaron que el ciudadano investigado fue imputado por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, de estupefacientes, conforme a las disposiciones de la autoridad fiscal interviniente.

El operativo contó con la colaboración de efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y de la Sección Guardia de Infantería, quienes brindaron apoyo al personal de la División Drogas Peligrosas durante el desarrollo de la diligencia.