

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas intensas para distintas zonas de la provincia, vigente durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre.

De acuerdo con el organismo nacional, las áreas afectadas podrían registrar tormentas de fuerte intensidad, acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento intensas.

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros durante el período total comprendido por las alertas, aunque estos registros podrían ser superados de manera puntual.

Zonas alcanzadas por la alerta

La advertencia meteorológica comprende las siguientes zonas de la provincia: este de Telsen, este de Mártires, Biedma, Gaiman, Rawson, meseta de Florentino Ameghino y costa de Florentino Ameghino.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que, en la Costa de Biedma, la alerta naranja continuará vigente hacia el mediodía del viernes, para luego disminuir a nivel amarillo hasta la tarde.

El nivel naranja corresponde a fenómenos meteorológicos peligrosos, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones climáticas y atender las indicaciones de los organismos oficiales.

Recomendaciones

Ante estas condiciones, se solicita a la población extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios durante los períodos de mayor intensidad, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por las fuertes ráfagas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

En caso de requerir ayuda o asistencia, los vecinos pueden comunicarse con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.