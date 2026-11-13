Nación incluye las rutas 3, 25 y 26 de Chubut en el plan de concesiones por peaje



El Gobierno nacional dispuso que nuevos tramos de rutas sean otorgados en concesión por peaje a empresas privadas en el marco del proyecto «Red Federal de Concesiones».

Mediante el decreto 1358 publicado este viernes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte deberá convocar a una licitación pública nacional e internacional en un plazo no mayor a un año.

Las trazas alcanzadas corresponden a la Ruta 3 (Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz), Ruta 9 (Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy), Ruta 11 (Santa Fe, Chaco y Formosa), Ruta 12 (Entre Ríos), Ruta 14 (Corrientes y Misiones), Ruta 16 (Santiago del Estero, Chaco y Salta), Ruta 22 (Buenos Aires y La Pampa), Ruta 25 y Ruta 26 (Chubut), Ruta 33 (Buenos Aires), Ruta 34 (Jujuy y Salta), Ruta 35 (Buenos Aires, La Pampa y Córdoba), Ruta 38 (Córdoba y La Rioja), Ruta 50 (Salta), Ruta 60 (Córdoba), Rutas 81 y 86 (Formosa), Ruta 89 (Chaco y Santiago del Estero), Rutas 120, 121 y 122 (Corrientes), Rutas 151 y 152 (La Pampa), Ruta 158 (Córdoba), Ruta 228 (Buenos Aires), Ruta 237 (Neuquén) y Ruta A0017 (Buenos Aires).

De acuerdo con los fundamentos normativos, la iniciativa procura «profundizar la participación del sector privado en la gestión de la infraestructura vial nacional» para «rehabilitar la infraestructura vial, mejorar la seguridad, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad, al tiempo que se coadyuva a la consecución de los objetivos de eliminación del déficit y de equilibrio de las cuentas del Estado Nacional».