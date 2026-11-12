Se viene «Sábado al Mar» en Puerto Madryn

La Municipalidad de Puerto Madryn realizará el sábado 14 de noviembre, de 11 a 20 horas, la primera edición de la feria «Sábado al Mar», en calle Abuelas de Plaza de Mayo, frente al CENPAT y la UNPSJB. La propuesta combinará producción local, diseño sustentable, gastronomía y actividades recreativas, con una programación que incluirá charlas, encuentros, experiencias al aire libre y expresiones artísticas.

Bajo el lema «El mar nos une y nos diversifica», la jornada tendrá como ejes centrales a las mujeres, las diversidades y el cuidado del ambiente, con la conservación como perspectiva transversal. La iniciativa es organizada por la Secretaría de Turismo, junto con la Secretaría de Desarrollo Comunitario y la Subsecretaría de Producción, y cuenta con el acompañamiento de Distribuidora del Valle.

Una agenda para participar y compartir

Entre las actividades previstas se destaca, a las 10 horas, la pintada colectiva «Colores que nos conectan», que dará lugar a una senda peatonal simbólica con los colores de la comunidad LGBTIQ+. A partir de las 14:30 horas, se desarrollará una clase de pilates en la playa, a cargo de Sebastián Alderete.

De 15 a 19 horas estará habilitada la Pista Municipal de Educación Vial, un espacio especialmente destinado a niños y niñas, donde podrán aprender las normas básicas de tránsito, reconocer las señales viales y comprender la importancia de circular de manera responsable como peatones y ciclistas.

La programación continuará a las 16:30 horas con la charla «Mitos y verdades sobre niñeces y adolescencias trans», a cargo de la Fundación TransFormar Futuro. A las 17 horas se realizará la mateada abierta al público «Sexualidad, género y derechos humanos», organizada por la Cátedra Libre.

A las 17:30 horas, el CCT CONICET-CENPAT coordinará la «Caminata por el intermareal del Golfo Nuevo», una oportunidad para conocer y valorar el ambiente costero. Finalmente, a las 18 horas, RZ&Co y Sra. Raba ofrecerán la experiencia «Más allá de la cerveza: pasión, trabajo y construcción colectiva», con degustación de cervezas artesanales y maridaje con mariscos.

Gastronomía, producción y diseño local

La feria contará con un espacio gastronómico que reunirá distintas alternativas para disfrutar durante la jornada. Habrá pescados, mariscos, hamburguesas, sándwiches, choripanes, cerveza artesanal, licuados y jugos naturales. La propuesta se completará con productos de panadería, pastelería, chocolatería y elaboraciones con hongos.

Por otra parte, el sector de emprendedores y diseño sustentable ofrecerá una amplia variedad de creaciones y productos locales. Participarán propuestas de artesanías en alpaca, cobre y bronce; tejidos, accesorios, indumentaria, vitrofusión, objetos de madera, artículos impresos en 3D, productos textiles, sahumerios, jabones, esencias y velas, entre otras elaboraciones. También estarán presentes emprendimientos que integran el Mercado Cultural, ampliando la diversidad de propuestas.

Desde el área de Turismo, la feria también pondrá en valor la importancia de promover destinos seguros e inclusivos, incorporando esta perspectiva a una propuesta que busca integrar la producción, la cultura, la participación comunitaria y el cuidado del entorno.

En este sentido, de manera simbólica, se pintará una senda peatonal con los colores LGBTIQ+ para visibilizar la acción y el trabajo que en materia de diversidad llevan a cabo las distintas áreas del Municipio. Es importante destacar que la senda es simbólica para el evento ya que las normas de tránsito nacionales vigentes impiden que las sendas peatonales tengan otro color que no sea blanco.