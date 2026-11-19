

La reconocida psicopedagoga y presidenta de Libres de Bullying, María Zysman, brindará el sábado 21 de noviembre a las 10 horas el seminario virtual “Abordaje escolar en situaciones de ciberbullying”, una propuesta para reflexionar sobre las situaciones de violencia en los entornos digitales y el papel de las instituciones educativas en su prevención, abordaje y acompañamiento.

La actividad, informada por el Ministerio de Educación del Chubut, se desarrollará en el marco del Trayecto Formativo “Desafíos y Puentes Didácticos para el Nivel Secundario y Superior” que continúa con su Ciclo de Seminarios y cuenta en esta oportunidad con la participación Zysman, especialista en prevención e intervención de situaciones de bullying y ciberbullying.

El encuentro, denominado “Abordaje escolar en situaciones de ciberbullying”, propondrá abrir un espacio de reflexión sobre los desafíos que enfrentan las instituciones educativas ante situaciones de hostigamiento y violencia entre pares que se desarrollan en los entornos digitales y que también impactan en la convivencia escolar.

Zysman es licenciada en Psicopedagogía de la Universidad del Salvador, fundadora y presidenta de Libres de Bullying, una asociación civil dedicada al diagnóstico, la prevención y la intervención en situaciones de acoso entre pares. Desde este espacio desarrolla actividades de asesoramiento, capacitación y orientación destinadas a instituciones educativas, familias, niños y adolescentes.

Ciberbullying: reconocer, intervenir y acompañar desde la escuela

En un contexto en el que las interacciones digitales forman parte de la vida cotidiana de las y los estudiantes, resulta fundamental reconocer las particularidades de estas situaciones, identificar señales de alerta y revisar las formas de intervención que pueden construirse desde las instituciones educativas.

A lo largo del encuentro se pondrá el foco en la importancia de generar espacios de escucha y confianza, fortalecer las estrategias de prevención y promover respuestas institucionales que permitan acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia digital.

La propuesta también permitirá reflexionar sobre el papel de los docentes y equipos educativos frente a estas problemáticas, reconociendo que su abordaje requiere del trabajo articulado entre la escuela, las familias y otros actores de la comunidad.

Una nueva instancia dentro del recorrido formativo

El Ciclo de Seminarios continúa ampliando los espacios de formación e intercambio de Desafíos y Puentes Didácticos, incorporando temáticas que atraviesan la realidad de las instituciones educativas y que requieren reflexión, actualización y construcción de respuestas colectivas.

Este nuevo encuentro permitirá profundizar la mirada sobre los vínculos, la convivencia y el acompañamiento de las trayectorias educativas, fortaleciendo el intercambio entre docentes de Nivel Secundario y Superior de la provincia de Chubut.

El seminario “Abordaje escolar en situaciones de ciberbullying”, a cargo de la licenciada María Zysman, se realizará el sábado 21 de noviembre a las 10 horas bajo modalidad virtual.

La transmisión y el acceso estarán disponibles a través del canal de YouTube, en el siguiente enlace: https://youtube.com/live/pSDlCA121ck?feature=share