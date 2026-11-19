

En una audiencia de control de detención realizada el 18 de noviembre, la Fiscalía solicitó la apertura de investigación contra Gabriel Hernán Faguada, acusado de intentar sustraer un par de anteojos de sol del interior de una camioneta Ford Territory estacionada en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Martín Fierro, de Trelew. El hecho ocurrió el día anterior, alrededor de las 10:50 horas.

Según la imputación, el hombre ingresó al vehículo y tomó los anteojos. Al advertir la presencia de personal de la División Policial de Investigaciones, emprendió la fuga y se desprendió de los elementos sustraídos. Fue detenido a pocos metros, tras una persecución ininterrumpida. Los anteojos fueron recuperados y restituidos a su propietaria.

La Fiscalía, estuvo representada por la funcionaria Ruth Ortega, con intervención del fiscal Gustavo Núñez a cargo de la investigación, calificó el hecho como hurto tentado en carácter de autor y solicitó un mes de prisión preventiva. Fundamentó el pedido en la existencia de numerosas causas por delitos contra la propiedad, una condena condicional, rebeldías y órdenes de captura. La defensa se opuso y solicitó la libertad bajo medidas sustitutivas.

Finalmente, el juez penal Fabio Monti consideró acreditados los riesgos procesales invocados por la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva del imputado por el plazo de 15 días.