Sastre definió lineamientos de la Mesa de «Ciudad Universitaria»

Luego de que la Legislatura Provincial declarara a Puerto Madryn como «Ciudad Universitaria», el intendente Gustavo Sastre encabezó una reunión de trabajo para fijar los lineamientos que guiarán esta etapa.

«La declaración de la Legislatura reconoce el trabajo que hicimos junto a las instituciones educativas y las cámaras. Ahora toca darle forma y sostenerlo en el tiempo», destacó el Jefe Comunal.

Ahora, se adaptará la ordenanza vigente del Espacio de Gestión Universitaria Municipal para convertirlo en una Mesa de Trabajo, con una presidencia y cinco comisiones: comunicación; bienestar y beneficios; deporte y cultura; habitacional; y relaciones institucionales. El proyecto se trabajará con el Concejo Deliberante.

En tanto, el Consejo de Asesores estará integrado por la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de Alquileres Temporarios, la Cámara de Comercio y los Centros de Estudiantes. Asimismo, está previsto el desarrollo de reuniones periódicas, en las que la Mesa mantendrá encuentros de manera regular cada 15 días.

En cuanto al encuentro regional, se proyecta un evento en verano para las ciudades de la meseta, con jóvenes en condiciones de iniciar estudios terciarios y universitarios, junto a sus autoridades locales.

El Intendente remarcó la importancia de que todos los actores trabajen de forma articulada: «Puerto Madryn es una ciudad que se piensa como destino para estudiar, y eso requiere universidades, comercio, vivienda y estudiantes en la misma mesa».

Del encuentro participaron Gabriela Pastore, de la Fundación de Altos Estudios; Marcelo Ortega, de la Universidad del Chubut, y Eloy López, de la UTN. También estuvieron la diputada Mariela Williams, el concejal Walter Herrero y el secretario de Cultura, Educación y Deportes, Diego González.