Alerta amarilla por tormenta en Chubut

Rige alerta amarilla por tormentas para la tarde de este jueves 5 de noviembre en distintos sectores de Chubut.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las áreas alcanzadas serán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, que podrían estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes.

Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 10 y 30 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera localizada.

La alerta amarilla comprende los siguientes sectores de la provincia:

Departamento Biedma.

Departamento Rawson.

Departamento Gaiman.

Costa de Florentino Ameghino.

Meseta de Florentino Ameghino.

Este de Telsen.

Este de Mártires.

Ante cualquier situación de emergencia o necesidad de asistencia, Protección Ciudadana dispuso la línea telefónica 0800-666-2447.