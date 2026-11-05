Inauguraron la Sala de Internación de Cirugía Ambulatoria del Hospital Ísola



Con el aporte de la Asociación Amigos del Hospital, este jueves quedó inaugurada la Sala de Internación de Cirugía Ambulatoria del Hospital «Andrés Ísola». Se trata de la incorporación de seis nuevas camas destinadas a cirugías que no requieren internación prolongada.

El nuevo espacio apunta a la recuperación de pacientes que deben atravesar intervenciones quirúrgicas programadas y no necesitan permanecer internados durante varios días.

La directora del centro asistencial Lucrecia Motrico explicó que esta modalidad permitirá agilizar intervenciones que actualmente pueden demorarse por la disponibilidad de camas en el sector de internación quirúrgica.

El nuevo espacio fue acondicionado en dependencias que anteriormente funcionaban como oficinas y que se pudieron adecuar a la nueva función fruto del trabajo realizado por del personal de mantenimiento y la colaboración de la Asociación de Amigos del Hospital, que contribuyó con el equipamiento necesario.