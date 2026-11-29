Un nene de 9 años pidió ayuda en plena calle y terminó siendo rescatado por la policía luego de que lo encontraran siendo atacado por su madre.

El episodio ocurrió en la avenida Costanera de Caleta Olivia, Santa Cruz, y terminó con la detención de la mujer, de 32 años.

La intervención comenzó a partir de varios llamados al 911. Según informó La Opinión Austral, los efectivos que estaban a metros se acercaron y vieron al chico bajar de un vehículo para pedir ayuda. En un primer momento, el nene había señalado que su madre estaba siendo agredida por su expareja.

En ese contexto, mientras trataban asistirlo, los policías observaron que la mujer sujetaba al nene e intentaba obligarlo a subir nuevamente al vehículo. El chico se resistía y gritaba, mientras que el auto se alejaba ante la presencia de los efectivos.

Cuando los agentes intervinieron, la madre terminó tomando con fuerza al nene y ahorcándolo con la campera que tenía puesta. De acuerdo con fuentes policiales, la mujer presentaba signos de haber consumido bebidas alcohólicas y reaccionó con agresiones hacia el personal que participaba del procedimiento.

Ante esa situación, fue aprehendida y trasladada a una dependencia policial.

Por otra parte, el menor también fue llevado a la comisaría y quedó bajo la intervención del área de Niñez. Finalmente, fue entregado a su padre.