Renunció el juez Petris a escasos días del inicio del jury

El juez de la Cámara de Apelaciones de Esquel, Claudio Petris, presentó este viernes al mediodía su renuncia al cargo, en una decisión que podría dejar sin efecto el jury de enjuiciamiento que debía comenzar el próximo 16 de noviembre en Rawson.

La dimisión fue elevada al Superior Tribunal de Justicia (STJ), que ahora deberá analizarla en acuerdo plenario. Si el máximo tribunal provincial acepta la renuncia, deberá comunicar formalmente la decisión al Tribunal de Enjuiciamiento, lo que provocará la finalización del proceso de juicio político antes de su inicio.

A partir de esa instancia, el Tribunal de Enjuiciamiento notificará al Consejo de la Magistratura y el expediente será archivado, ya que el magistrado dejaría de integrar el Poder Judicial, haciendo abstracto el objeto del jury.

Un proceso que no llegaría a iniciarse

Petris debía enfrentar un juicio político los días 16, 17 y 18 de noviembre por una serie de acusaciones vinculadas a presuntas irregularidades durante el ejercicio de sus funciones. La denuncia había sido presentada por el fiscal de Estado, Andrés Meiszner, ante el Consejo de la Magistratura, organismo que impulsó la investigación y posteriormente resolvió avanzar con el proceso de enjuiciamiento.

El camarista permanecía suspendido desde diciembre de 2025, luego de que el Tribunal de Enjuiciamiento dispusiera esa medida mientras avanzaba el expediente.

Las acusaciones

Entre los principales puntos incluidos en la acusación figuraban un presunto incremento patrimonial que no habría podido ser justificado, supuestas incompatibilidades entre su función judicial y actividades privadas, además de posibles situaciones de abuso de poder y conflicto de intereses.

La investigación también hacía referencia a la compra de varios inmuebles, movimientos patrimoniales, donaciones de dinero a familiares y presuntas vinculaciones con causas en las que, según la denuncia, debió haberse apartado por posibles incompatibilidades.

Otro de los aspectos que formaban parte del expediente estaba relacionado con un fallo dictado en una causa que involucró al exfutbolista Aldo Duscher, además de cuestionamientos por una presunta falta de excusación en otro expediente donde habría intervenido una persona de su entorno.

La definición queda en manos del STJ

Con la presentación de la renuncia, el futuro del proceso depende ahora exclusivamente de la decisión que adopte el Superior Tribunal de Justicia.

Si el pleno del STJ acepta la dimisión, el juez dejará formalmente su cargo, el Tribunal de Enjuiciamiento será notificado para declarar abstracto el proceso y el Consejo de la Magistratura recibirá la comunicación correspondiente para disponer el archivo definitivo de las actuaciones, sin que llegue a realizarse el jury previsto para mediados de noviembre.

Fuente: Canal12