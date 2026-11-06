Dos violentos asaltos en poco más de una hora en Puerto Madryn



Dos violentos robos se registraron este jueves en Puerto Madryn, con pocos minutos de diferencia y bajo una modalidad similar. En ambos casos, dos personas ingresaron por la fuerza a viviendas, redujeron a sus ocupantes y ejercieron violencia para intentar obtener dinero y sustraer elementos. La Policía identificó a dos sospechosos oriundos de Trelew, pero todavía no logró detenerlos.

Según reveló Canal 12 Web, los episodios ocurrieron entre las 12 y las 14, aproximadamente, en dos domicilios ubicados en distintos sectores de la ciudad.

El primer ataque ocurrió en una vivienda de calle Reconquista

El primer hecho tuvo como víctima a una mujer que se encontraba en su domicilio de calle Reconquista. Según la reconstrucción de los investigadores, dos personas ingresaron a la vivienda y la sorprendieron.

Los delincuentes la redujeron y comenzaron a exigirle dinero. Sin embargo, la mujer se resistió y se produjo un forcejeo que se extendió durante aproximadamente cinco minutos.

Durante el ataque, la víctima recibió varios golpes y atravesó una situación de extrema violencia. Finalmente, ante su resistencia, los agresores escaparon sin llevarse nada.

Ataron y golpearon a un hombre durante casi una hora

Minutos después se produjo un segundo episodio, esta vez en un departamento de la calle San Martín al 1300.

En este caso, la víctima fue un hombre que se encontraba en el interior de su vivienda cuando escuchó que golpeaban la puerta. Al abrir, dos personas ingresaron por la fuerza.

Los atacantes lo redujeron, lo golpearon en el suelo, le cubrieron la cabeza y lo ataron. El hombre permaneció en esa situación durante casi una hora, mientras los delincuentes revisaban el departamento y sustraían elementos.

Tres allanamientos en Trelew y dos sospechosos prófugos

A partir de las tareas investigativas, la Policía logró identificar a dos personas oriundas de Trelew como presuntos autores de los hechos.

Con esa información, se solicitaron órdenes de allanamiento y detención, que fueron autorizadas por la jueza interviniente durante la madrugada de este viernes.

Los procedimientos se realizaron durante las primeras horas de la mañana en Trelew y comprendieron tres allanamientos. Durante los operativos se secuestraron elementos considerados importantes para avanzar con la investigación.

Sin embargo, los investigadores no encontraron a los sospechosos y no pudieron concretar las detenciones. Por el momento, ambos permanecen prófugos y tienen pedidos de captura. La Policía continúa con las tareas para localizarlos en Trelew.