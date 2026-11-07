RIGI: Nación lanzará una ronda de negocios para el sector hidrocarburos

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves la realización de la segunda ronda de negocios bajo el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), orientada en esta oportunidad al sector hidrocarburífero. El encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 2 de diciembre en el predio de Tecnópolis y contará con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei.

La iniciativa constituye la continuidad del esquema de vinculación comercial iniciado tras la primera experiencia realizada días atrás en la provincia de Santa Fe. Aquella convocatoria estuvo focalizada en el sector minero y reunió a compañías de la industria con una red de más de 2.500 proveedores del segmento.

El antecedente santafesino contó con la participación de un número significativo de mandatarios provinciales correspondientes a las jurisdicciones donde la actividad minera se encuentra en desarrollo. Para la edición enfocada en el mercado del petróleo y del gas, el Palacio de Hacienda prevé un nivel de convocatoria y asistencia institucional de similares características.