Quedó detenido por intento de homicidio



Un joven de 24 años fue detenido tras una persecución policial, acusado de haber apuñalado a Juan José Fernández (42) en el pecho y el abdomen durante una pelea en la puerta de su vivienda.

El sospechoso había regresado al lugar del ataque y escapó a bordo de un Renault Sandero. La Policía inició una persecución que terminó en el pasaje Eucaliptus, donde finalmente fue interceptado y detenido.

El hecho ocurrió este jueves en Comodoro Rivadavia. El detenido quedó a disposición de la Justicia, investigado por una presunta tentativa de homicidio.