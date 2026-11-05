Presentaron el plan de modernización integral del aeropuerto de Esquel



El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este jueves la presentación del programa de ampliación y modernización integral del Aeropuerto de Esquel “Brigadier General Antonio Parodi”, una obra estratégica que demandará una inversión de USD 25 millones y permitirá transformar por completo la infraestructura de una de las principales terminales aéreas de la provincia.

Durante la actividad, desarrollada en las instalaciones del aeropuerto, el mandatario destacó la reactivación de un proyecto que permaneció paralizado durante años y que, a partir de las gestiones realizadas por el Gobierno provincial ante organismos nacionales y Aeropuertos Argentina, comenzó a concretarse con los primeros trabajos en el sector de estacionamiento.

La intervención permitirá cuadruplicar la capacidad operativa de la terminal, incorporar nuevas tecnologías y mejorar sustancialmente la experiencia de los pasajeros, fortaleciendo la conectividad aérea y las oportunidades de desarrollo turístico, económico y productivo de Esquel y toda la región cordillerana.

Acompañaron al gobernador el vicegobernador Gustavo Menna; los intendentes de Esquel, Matías Taccetta, y de Trevelin, Héctor “Cano” Ingram; el ministro de Educación, José Luis Punta; los secretarios de Salud, Sergio Wisky, y de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; los subsecretarios de Asuntos Municipales, Víctor Candia, y de Protección Ciudadana, Eduardo “Lalo” Pérez; y los diputados provinciales Daniel Hollman y Sergio Ongarato.

También participaron la presidenta del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Noelia Ruiz; el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian; el director de Infraestructura de la compañía, Lucas Pérez Monsalvo; el gerente general de la Región Sur, Estanislao Alemán; el administrador del Aeropuerto de Esquel, Miguel Vieyra; empresarios, representantes de cámaras e instituciones de la Comarca Andina, concejales, funcionarios provinciales y municipales, y vecinos de la comunidad.

“Chubut dejó de estar relegada y hoy es prioridad”

Durante su discurso, Torres aseguró que “este aeropuerto es una prioridad no solo para Esquel, sino para toda la provincia” y destacó las gestiones que permitieron recuperar un proyecto fundamental para el crecimiento de la región.

En ese marco, puso en valor el acuerdo de compensación de deuda alcanzado con el Gobierno nacional, mediante el cual Chubut logró cancelar la totalidad de sus obligaciones con la Nación a través de la ejecución de obras públicas.

“Estamos trabajando de manera inteligente con el Gobierno nacional y sin mezquindades, y ciertamente en Esquel están pasando cosas muy importantes”, expresó.

Asimismo, remarcó que “las obras que en su momento anunciamos hoy son una realidad, y esta vez Chubut no quedó relegada, sino en el primer lugar como prioridad en materia de inversiones aeroportuarias”.

El mandatario destacó la importancia de contar con infraestructura acorde al crecimiento turístico y productivo de la provincia y aseguró que, una vez finalizados los trabajos, “nuestra provincia va a contar con el aeropuerto más moderno de toda la Patagonia”.

Inversiones privadas y crecimiento turístico

Torres también vinculó la modernización del aeropuerto con las nuevas inversiones que se están concretando en la región cordillerana, especialmente en materia de infraestructura hotelera.

“En pocos días vamos a estar inaugurando el primer hotel cinco estrellas de toda la región cordillerana de nuestra provincia, y lo mejor de todo esto es que se trata de inversión privada, para la cual se trabajó en una ley de promoción”, anticipó.

En ese sentido, recordó que la iniciativa de promoción de inversiones turísticas surgió a partir de una propuesta impulsada por el intendente de Esquel, Matías Taccetta, que posteriormente fue trasladada al ámbito provincial.

La normativa, explicó, permitió generar condiciones para atraer nuevos emprendimientos y fortalecer la oferta turística de distintas localidades.

“Hoy logramos que, prácticamente todas las ciudades que adhirieron a esa ley, tengan inversiones hoteleras que nos jerarquizan no como una provincia ‘con turismo’, sino como una provincia turística”, sostuvo el gobernador.



Una obra largamente esperada por Esquel

Por su parte, el intendente Matías Taccetta destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el Municipio y las autoridades aeroportuarias para concretar una intervención que durante años permaneció postergada.

“Recuerdo aquel 27 de febrero de 2025, cuando ‘Nacho’ anunciaba que iba a ser todo un hecho contar con esta obra en nuestro aeropuerto, y ese empuje nos permitió poder estar hoy acá, celebrando esta iniciativa”, expresó.

El jefe comunal agradeció especialmente al gobernador por las gestiones realizadas y sostuvo que “cuando se trabaja con ganas y responsabilidad, los ‘imposibles’ no existen”.

USD 25 millones para fortalecer la conectividad aérea

El CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, destacó que la intervención en Esquel constituye el primer proyecto presentado en el marco del nuevo programa de inversiones aeroportuarias diseñado junto al Gobierno nacional.

“Hoy es un día de orgullo para nosotros, porque esta es la primera obra que estamos anunciando en el marco del nuevo plan de obras que diseñamos con el Gobierno nacional”, expresó.

Asimismo, remarcó que la elección de Esquel responde a las gestiones sostenidas por el Ejecutivo provincial.

“No es casualidad que el aeropuerto de Esquel sea la primera obra que anunciamos, considerando que es un proyecto muy solicitado por el Gobierno de Chubut”, señaló.

En relación con los plazos de ejecución, precisó que los trabajos ya comenzaron en el estacionamiento, una intervención que demandará una inversión de USD 4 millones y cuya finalización está prevista para enero.

“Vamos a continuar con el resto del aeropuerto”, aseguró, y destacó que el proyecto de la nueva terminal fue desarrollado de manera conjunta con el ORSNA, cuenta con financiamiento y generará empleo local durante su ejecución.

Ketchibachian también subrayó el impacto que tendrá la modernización de la infraestructura sobre las economías regionales.

“Esta inversión fomenta no solo el turismo, sino también las economías regionales, permitiendo en este caso que Esquel pueda promocionarse mucho más a nivel nacional, con más vuelos y apostando a un crecimiento que todos esperamos y a la prosperidad económica de toda la región”, afirmó.

Una nueva terminal que cuadruplicará la capacidad operativa

El director de Infraestructura de Aeropuertos Argentina, Lucas Pérez Monsalvo, brindó detalles técnicos del proyecto y explicó que la nueva terminal forma parte del plan de expansión de la compañía previsto para los próximos cinco años.

Según precisó, la intervención contempla el reemplazo completo del edificio actual por una nueva infraestructura de 3.270 metros cuadrados, distribuida en dos niveles y diseñada para cuadruplicar la capacidad operativa del aeropuerto.

En el nivel superior se construirá una nueva sala de embarque con capacidad para procesar dos vuelos simultáneos, uno de ellos mediante una manga de acceso directo a las aeronaves.

La planta baja contará con un nuevo sector de check-in, un área de arribos y un espacio renovado para el retiro de equipajes, incorporando equipamiento tecnológico destinado a agilizar los procesos y mejorar la atención a los pasajeros.

“La nueva terminal va a reemplazar por completo la actual, cuadriplicando la capacidad de operación actual con más de 3.200 metros cuadrados”, explicó Pérez Monsalvo.

Además, destacó que el edificio estará preparado para ofrecer mejores condiciones de seguridad, accesibilidad y circulación, con tecnología de última generación y especial atención a la experiencia de quienes utilizan el aeropuerto.

Más infraestructura, tecnología y accesibilidad

El proyecto integral, que demandará una inversión total de USD 25 millones por parte de Aeropuertos Argentina, contempla la construcción de una nueva terminal de pasajeros, una torre de control y la modernización de los principales sectores operativos y de servicios.

Entre las intervenciones previstas se encuentran un nuevo sector de check-in, una sala de embarque de mayor capacidad, una manga de acceso a aeronaves, nuevas áreas de arribos y retiro de equipajes, y la incorporación de un sistema renovado de tratamiento y transporte de equipaje (BHS In/Out).

También se ejecutará un estacionamiento con capacidad para 210 vehículos, cuyos trabajos ya se encuentran en marcha.

La nueva infraestructura incorporará áreas de control modernizadas, sanitarios de mayor capacidad y nuevos núcleos de circulación vertical, con ascensores y escaleras mecánicas que permitirán mejorar la accesibilidad y facilitar el desplazamiento de los pasajeros dentro del edificio.

De esta manera, el Aeropuerto de Esquel contará con instalaciones de mayor capacidad, tecnología moderna y mejores condiciones para acompañar el crecimiento de la actividad aerocomercial, consolidándose como una infraestructura estratégica para el desarrollo turístico, productivo y económico de toda la región cordillerana.