Chubut registró incremento del turismo en octubre

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, destacó los resultados de la actividad turística durante octubre, un mes que dejó un balance muy positivo para la provincia, con un importante movimiento de visitantes en sus principales destinos y un crecimiento en la llegada de turistas nacionales e internacionales.

La primavera volvió a mostrar el potencial turístico de Chubut, la ocupación turística promedio provincial alcanzó el 60%, con importantes registros durante los fines de semana en distintos destinos. En la Cordillera, Trevelin registró picos de hasta el 95%, mientras que Esquel alcanzó el 90% durante distintos fines de semana del mes.

Esto se replicó en distintos puntos de la provincia, Puerto Madryn y Trelew tuvieron picos de hasta 90% de ocupación. Mientras que destinos emergentes que fortalecen sus propuestas y promoción turísticas, como Camarones, Gaiman, 28 de Julio o El Maiten, alcanzaron niveles de ocupación plena durante fines de semana.

Uno de los grandes protagonistas fue la temporada de tulipanes en Trevelin y 28 de Julio, una propuesta que continúa creciendo y convocando a visitantes de distintos puntos del país y del exterior. En Trevelin, la temporada 2026 superó los resultados del año anterior, reflejando el posicionamiento que alcanzó este atractivo dentro de la oferta turística de primavera de Chubut.

La conectividad aérea, una política para ampliar la llegada de turistas

Este crecimiento se enmarca en las políticas públicas de conectividad aérea que impulsa el Gobierno del Chubut, con el objetivo de facilitar el acceso a los destinos provinciales, ampliar los mercados emisores y fortalecer la actividad turística durante todo el año.

En este sentido, desde su incorporación en 2025 como una nueva alternativa de conexión aérea para Chubut, JetSMART muestra resultados muy positivos. En el caso de la ruta Buenos Aires–Trelew, se proyecta un incremento del 84% en las frecuencias semanales para enero y febrero de 2027, en comparación con el mismo período del año anterior. De esta manera, pasará de un promedio de cinco a nueve frecuencias semanales.

Asimismo, la continuidad por segundo año consecutivo del vuelo directo Córdoba–Esquel de Aerolíneas Argentinas, contó con fines de semana de ocupación plena. La frecuencia permitió acercar la Cordillera a uno de los principales centros emisores de turistas del país, durante los meses de agosto, septiembre y octubre, favoreciendo especialmente el movimiento durante las temporadas de nieve y de tulipanes.

Más visitantes nacionales y extranjeros

Uno de los principales atractivos elegidos por los turistas que llegaron a la provincia fueron las Áreas Naturales Protegidas, que contabilizaron más de 64.000 visitas.

Entre los principales registros se destacaron Península Valdés, con más de 37.000 visitantes; Punta Tombo, con más de 19.000; y Punta Loma, con casi de 6.000.

En el caso de Península Valdés, el avistaje embarcado de ballenas en Puerto Pirámides volvió a ser una de las actividades destacadas, con alrededor de 30.000 pasajeros y 600 salidas durante el mes. También sobresalió el crecimiento de la demanda internacional y nacional: más de 27.000 argentinos visitaron el área, un 18% más que en octubre del año anterior, mientras que los visitantes extranjeros superaron los 5.000, con un incremento interanual del 22%.

Además, el Museo Egidio Feruglio recibió casi 9.000 visitantes durante el mes, consolidándose como otro de los espacios de referencia para quienes recorren la provincia. Mientras que la actividad de avistaje de toninas registró más de 800 pasajeros y 40 salidas.

El movimiento turístico y la actividad durante octubre

Tras el anuncio del fin de semana largo, comprendido entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre y establecido por la Legislatura Provincial con fines turísticos, Chubut registró una importante actividad turística en distintos destinos.

Entre los datos relevados se destacó Esquel, con un 90% de ocupación, seguido por Trevelin, con el 50%. Además, las Áreas Naturales Protegidas registraron durante esos días más de 5.000 visitas.

Los resultados de octubre reflejan el crecimiento y la consolidación de una oferta turística que combina naturaleza, fauna, paisajes, cultura, ciencia, gastronomía y experiencias únicas. Con destinos que amplían sus propuestas, nuevos mercados que se incorporan y mejores alternativas de conectividad, Chubut continúa fortaleciendo su posicionamiento como uno de los grandes destinos de la Patagonia argentina.