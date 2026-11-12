"EL HOMBRE DEL CIELO" - LIBRO

Presentarán el libro «El hombre del cielo»

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn invita a la comunidad a participar de la presentación del libro «El hombre del cielo», la primera novela del escritor Diego Cagliolo, que tendrá lugar el próximo lunes 16 de noviembre, a las 19:30 horas, en Brava Café, ubicado en Julio Verne 3784, al lado del Ecocentro Puerto Madryn.

Publicada por Editorial Galerna, la obra propone un recorrido por la China contemporánea a través de una historia de poder y transformación personal. Con una importante base histórica y cultural, la novela aborda más de ocho décadas de cambios económicos, sociales y políticos de uno de los países más influyentes del mundo.

A través de la vida de sus personajes, Cagliolo construye la historia de un hombre común que atraviesa distintas etapas de transformación en una sociedad marcada por profundas contradicciones: desde las privaciones y los castigos hasta el desarrollo de una potencia moderna, tecnológica y con creciente protagonismo internacional.

Con una narrativa ágil y visual, la obra combina escenarios reales, acontecimientos históricos y características de la sociedad china contemporánea. En ese sentido, busca acercar al lector a una realidad compleja, más allá de los lugares comunes con los que habitualmente se observa a ese país.

Sobre el autor

Diego Cagliolo se radicó en Trelew a principios de la década del 80 y, luego de completar sus estudios universitarios y adquirir experiencia en el extranjero, se instaló en Puerto Madryn en el año 2000.

Es licenciado en Ciencias Políticas, especializado en Relaciones Internacionales, analista y consultor estratégico. A lo largo de su trayectoria se desempeñó en los ámbitos público y privado, con responsabilidades vinculadas a las relaciones internacionales, el comercio exterior, la cooperación y la proyección de la Argentina hacia Asia.

Asimismo, realizó más de 25 viajes por distintos países asiáticos, participó en seminarios y encuentros internacionales y desarrolló actividades académicas y profesionales relacionadas con la política y la inserción internacional del país.

Su experiencia profesional y su conocimiento de la región constituyen uno de los pilares de esta primera novela, en la que combina elementos de la realidad histórica y cultural china con una trama de ficción.

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