Noche de Funk y Jazz en el Teatro Español de Trelew

Trelew será escenario de un encuentro musical único: «Noche de Funk y Jazz en el Español», un espectáculo que reunirá a tres destacadas agrupaciones de la escena regional para compartir una velada marcada por el talento, la creatividad y la pasión por la música.

Funky Beach Boys, Morgan Threeman y Jazzur ofrecerán sus particulares miradas sobre géneros que han marcado la historia de la música contemporánea, combinando grandes clásicos internacionales, versiones originales y composiciones propias.

Funky Beach Boys: clásicos de siempre, con espíritu funk

Formada en 2023, Funky Beach Boys reinterpreta grandes clásicos del funk y el soul internacional, con arreglos propios y una marcada identidad musical. Su repertorio incluye canciones de Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Beatles y Amy Winehouse, entre otros artistas emblemáticos. Para esta presentación ofrecerá una selección especial de clásicos en inglés, con el groove y la energía del funk como protagonistas. La banda está integrada por Julián Meza (voz y teclados), Héctor Quiroga (guitarra), José Lacunza (bajo eléctrico) y Sebastián Pazos (batería).

Morgan Threeman: creatividad, jazz y composiciones originales

Morgan Threeman nació en 2018 por iniciativa de Martín Martínez, junto a Gustavo Mari en teclados y Nico De Lamo en batería. Influenciado por artistas como Soul Jazz Unit, Stanton Moore y Travis Jenkins, el grupo comenzó interpretando versiones de diferentes compositores y posteriormente incorporó temas originales de Martínez, enriquecidos con arreglos colectivos que aportan una identidad propia a su propuesta musical.

Jazzur: la riqueza del jazz y sus múltiples fusiones

Con más de dos años y medio de trayectoria, Jazzur combina jazz clásico y moderno, bossa nova, samba y fusiones con el blues, el funk y el rock. Está integrado por Luciano Busi en piano y teclados, Facundo Miñoz en bajo eléctrico, Carlos Miñoz en batería y Héctor Quiroga en guitarra eléctrica. La agrupación ha recorrido escenarios de Trelew, Rawson y Playa Unión, desarrollando un repertorio que reúne standards de jazz y versiones de canciones nacionales e internacionales.

Una noche para disfrutar de la mejor música en vivo

Noche de Funk y Jazz en el Español reunirá a tres agrupaciones con estilos propios y una pasión compartida por la música, en un espectáculo que promete ritmo, talento y grandes interpretaciones. Cada agrupación sumará invitados especiales a su presentación.

Las entradas ya están a la venta en Torca Trelew. La cita será el viernes 13 de noviembre, a las 21.30 horas, en el Teatro Español de Trelew, con la producción de Oscar Pérez / Espectáculos Trelew.