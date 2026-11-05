FUNK - JAZZ - TEATRO ESPAÑOL - TRELEW

Noche de Funk y Jazz en el Teatro Español de Trelew

Trelew será escenario de un encuentro musical único: «Noche de Funk y Jazz en el Español», un espectáculo que reunirá a tres destacadas agrupaciones de la escena regional para compartir una velada marcada por el talento, la creatividad y la pasión por la música.

Funky Beach Boys, Morgan Threeman y Jazzur ofrecerán sus particulares miradas sobre géneros que han marcado la historia de la música contemporánea, combinando grandes clásicos internacionales, versiones originales y composiciones propias.

Funky Beach Boys: clásicos de siempre, con espíritu funk

Formada en 2023, Funky Beach Boys reinterpreta grandes clásicos del funk y el soul internacional, con arreglos propios y una marcada identidad musical. Su repertorio incluye canciones de Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Beatles y Amy Winehouse, entre otros artistas emblemáticos. Para esta presentación ofrecerá una selección especial de clásicos en inglés, con el groove y la energía del funk como protagonistas. La banda está integrada por Julián Meza (voz y teclados), Héctor Quiroga (guitarra), José Lacunza (bajo eléctrico) y Sebastián Pazos (batería).

Morgan Threeman: creatividad, jazz y composiciones originales

Morgan Threeman nació en 2018 por iniciativa de Martín Martínez, junto a Gustavo Mari en teclados y Nico De Lamo en batería. Influenciado por artistas como Soul Jazz Unit, Stanton Moore y Travis Jenkins, el grupo comenzó interpretando versiones de diferentes compositores y posteriormente incorporó temas originales de Martínez, enriquecidos con arreglos colectivos que aportan una identidad propia a su propuesta musical.

Jazzur: la riqueza del jazz y sus múltiples fusiones

Con más de dos años y medio de trayectoria, Jazzur combina jazz clásico y moderno, bossa nova, samba y fusiones con el blues, el funk y el rock. Está integrado por Luciano Busi en piano y teclados, Facundo Miñoz en bajo eléctrico, Carlos Miñoz en batería y Héctor Quiroga en guitarra eléctrica. La agrupación ha recorrido escenarios de Trelew, Rawson y Playa Unión, desarrollando un repertorio que reúne standards de jazz y versiones de canciones nacionales e internacionales.

Una noche para disfrutar de la mejor música en vivo

Noche de Funk y Jazz en el Español reunirá a tres agrupaciones con estilos propios y una pasión compartida por la música, en un espectáculo que promete ritmo, talento y grandes interpretaciones. Cada agrupación sumará invitados especiales a su presentación.

Las entradas ya están a la venta en Torca Trelew. La cita será el viernes 13 de noviembre, a las 21.30 horas, en el Teatro Español de Trelew, con la producción de Oscar Pérez / Espectáculos Trelew.

OPINIÓN

Milei, un presidente que lidera sin dejar de acumular desgaste

Milei, un presidente que lidera sin dejar de acumular desgaste

TERMÓMETROS

«Pato» marca la cancha

«Pato» marca la cancha

El Senado pisa fuerte

El Senado pisa fuerte

Palpitando la visita del Papa

Palpitando la visita del Papa

ÚLTIMAS NOTICIAS