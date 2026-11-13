Glinski: «Chubut tiene con qué, pero necesitamos un proyecto político para gobernarla»

El diputado nacional José Glinski puso en discusión el futuro político y productivo de Chubut a través de un documento titulado “Chubut tiene con qué”, en el que planteó la necesidad de construir una alternativa de gobierno capaz de enfrentar el rumbo que representan Javier Milei e Ignacio Torres y ofrecer un proyecto de desarrollo para la provincia.

La propuesta parte de un diagnóstico sobre la situación económica y social de Chubut, atravesada por la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro de los ingresos y la incertidumbre sobre el futuro de sus principales actividades productivas.

En ese escenario, Glinski cuestionó el acompañamiento político del gobernador Ignacio Torres a las principales decisiones económicas del Gobierno nacional y advirtió sobre las versiones de un posible adelantamiento de las elecciones provinciales.

“Mientras se especula con el calendario electoral, los chubutenses necesitan respuestas sobre el trabajo, la producción y el futuro de la provincia. La discusión no puede ser cuándo le conviene votar al gobernador, sino qué proyecto necesita Chubut para salir adelante”, planteó el legislador.

La unidad del peronismo, con un programa y reglas claras

Uno de los ejes centrales del documento es la necesidad de construir una mayoría política y social que permita disputar el gobierno provincial en 2027.

Glinski sostuvo que la unidad del peronismo y del campo popular resulta indispensable, aunque advirtió que no puede limitarse a acuerdos entre dirigentes ni a una discusión anticipada sobre candidaturas.

“La unidad no puede reducirse a una fotografía de dirigentes ni a un acuerdo de candidaturas. Tiene que expresar una voluntad compartida de transformar Chubut”, señaló.

En esa línea, propuso invertir el orden de las discusiones políticas: primero definir un programa de gobierno, establecer prioridades y construir acuerdos; después resolver los liderazgos y las candidaturas.

También planteó que el Partido Justicialista debe garantizar reglas claras y transparentes para todos los sectores, reconociendo las distintas representaciones territoriales y promoviendo espacios de diálogo entre quienes aspiran a conducir los destinos de la provincia.

Una provincia que produce riqueza y necesita transformarla en bienestar

El documento también propone abrir una discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo de Chubut y el aprovechamiento de sus recursos naturales.

Glinski puso el foco en una contradicción que atraviesa a la provincia: la enorme riqueza que generan el petróleo, el gas, la energía, el mar y otras actividades productivas no se traduce suficientemente en empleo, infraestructura y mejores condiciones de vida para los chubutenses.

En ese sentido, planteó la necesidad de discutir quiénes se benefician de la explotación de los recursos, quiénes deben hacerse responsables de los pasivos ambientales y cómo diversificar la economía para generar nuevas oportunidades de trabajo.

La propuesta incorpora, además, la defensa de la salud y la educación públicas, la infraestructura, la innovación tecnológica, la responsabilidad ambiental y una distribución más justa de la riqueza.

“Chubut tiene petróleo, gas, agua, viento, mar, universidades, investigadores y trabajadores calificados. Tenemos los recursos y las capacidades. El desafío es construir un proyecto político que transforme toda esa riqueza en bienestar para nuestra gente”, expresó.

Una convocatoria para construir una alternativa de gobierno

En el tramo final del documento, Glinski convocó a iniciar una conversación amplia sobre el futuro de la provincia, que involucre no solamente a los distintos sectores del peronismo, sino también a trabajadores, sindicatos, sectores productivos, universidades, organizaciones sociales y comunidades de todo Chubut.

El diputado advirtió que el desgaste del gobierno provincial y las consecuencias del programa económico nacional no alcanzan, por sí solos, para construir una alternativa política.

“No alcanza con esperar que fracasen Milei y Torres. Tenemos que ser capaces de explicar qué haríamos nosotros, con qué prioridades, con qué recursos y con qué acuerdos políticos y sociales”, sostuvo.

Finalmente, Glinski remarcó que el desafío del peronismo es recuperar su capacidad de representar una esperanza de futuro, con propuestas concretas, equipos preparados y una mirada integral sobre la provincia.

“Chubut tiene con qué. Tenemos que construir los acuerdos, las instituciones y el proyecto político para que todo ese potencial se convierta en oportunidades y una vida mejor para los chubutenses”, concluyó.