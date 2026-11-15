Herido grave tras ser embestido por una camioneta

Este sábado cerca de las 22 horas, un grave accidente de tránsito ocurrió en el cruce de las calles Edison Norte y Costa Rica de la ciudad de Trelew entre una moto y una camioneta Ford Ranger.

La moto era conducida por un joven de 19 años y la camioneta era ocupada por dos personas de sexo masculino, El rodado menor circulaba por Costa Rica, con derecho de paso, y la camioneta descendía por Edison.

Fue justamente en ese cruce que el vehículo de mayor porte embistió a la moto y su ocupante haciendo volar el rodado contra el paredón de una esquina.

Según testigos en el lugar, la camioneta no habría respetado el derecho de paso de la moto en el accidente.

Inmediatamente se hicieron presentes en el lugar personal policial de la Comisaría Segunda y una ambulancia del Hospital María Humphrey quien se encargó de llevar al joven, que estaba consciente, pero con graves heridas.

Personal policial se encargó en el lugar de hacer las correspondientes pericias a los vehículos accidentados y de tomar testimonio a los ocupantes de la camioneta