Este lunes abrirán la investigación por presunta contaminación del Golfo Nuevo contra cuatro empresas pesqueras. La Fiscalía formalizará cargos contra cuatro responsables de las áreas ambientales de Red Chamber, Estrella Patagónica, Conarpesa y Congeladores Patagónicos. Se investigan descargas de efluentes líquidos que habrían superado ampliamente los límites permitidos.

La audiencia se realizará el lunes a las 12 horas, ante la jueza Patricia Asaro. El Ministerio Público Fiscal comunicará formalmente los hechos que se investigan y los cargos que atribuye a cuatro responsables de las áreas ambientales de empresas pesqueras de Puerto Madryn.

La investigación alcanza a Estrella Patagónica; Red Chamber; Congeladores Patagónicos y Conarpesa, esta última que afronta un juicio oral también vinculado a contaminación ambiental.

Según la hipótesis fiscal, durante 2016 y 2017 las cuatro empresas habrían realizado descargas de efluentes líquidos al Golfo Nuevo con parámetros que superaban los límites establecidos por la normativa provincial. La causa fue remitida por la Justicia Federal para que sea tramitada por la Justicia Provincial.

De acuerdo con la presentación, los líquidos vertidos registraban valores elevados de demanda química de oxígeno (DQO) y coliformes fecales. Se trata de indicadores vinculados, respectivamente, con potenciales efectos tóxicos sobre el ambiente y con la presencia de microorganismos capaces de provocar enfermedades en animales o personas.

Valores

Los coliformes fecales que se vertían al mar dieron valores ampliamente superiores al máximo permitido por ley. Las muestras fueron tomadas dentro de las cuatro empresas.

La Fiscalía atribuye provisoriamente a los cuatro imputados el delito de contaminación ambiental, en la modalidad de delito continuado y en carácter de coautores. La presentación fue realizada por la funcionaria fiscal Cecilia Pistará, integrante de la agencia especializada en delitos ambientales del Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn.