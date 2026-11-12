Milei: “Argentina ha demostrado tener todo para convertirse en un polo tecnológico”

El presidente Javier Milei participó esta noche de la Gala Endeavor Argentina 2026, en Rut Haus, en la Ciudad de Buenos Aires, y frente a emprendedores de todo el país, dio un discurso sobre la relevancia de la revolución tecnológica en la historia de la economía de las naciones.

Durante su discurso, el mandatario indicó que es falso que el progreso tecnológico destruya el trabajo y sostuvo que es el factor que eleva la dignidad humana en su conjunto. “La tecnología multiplica lo que un hombre produce en una hora de trabajo. Esa productividad se traduce en salarios más altos, en productos más baratos y así cosas que antes eran un lujo hoy se encuentran al alcance de cualquiera”, indicó el mandatario.

“Este crecimiento productivo ocurre a distintos ritmos según el país y la época. Pero termina llegando a todos y sobre todo a los más pobres, los que más ganan cuando todo se abarata”, agregó. Además, se refirió a la importancia del desarrollo global de la Inteligencia Artificial para el beneficio en salud y educación y al rol de nuestro país en esta industria.

“Argentina tiene todo para ser protagonista”, afirmó Milei al destacar los recursos naturales y el capital humano del país, así como la decisión del Gobierno nacional de avanzar en la desregulación de la economía. “Somos un país con energía, minerales y talento y un gobierno que decidió sacar las trabas del camino”, sostuvo. Al cerrar su discurso, aseguró que “Argentina ha demostrado tener todo para convertirse en un polo tecnológico”.