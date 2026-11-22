Con una gran convocatoria de más de un centenar de asistentes, se realizaron las II Jornadas Provinciales de Calidad y Seguridad Sanitaria.

Bajo el lema “Cuidar en equipo”, la propuesta se desarrolló en el auditorio de la Legislatura Provincial y fue presidida por el secretario de Salud, Sergio Wisky; acompañado por la directora de Regulación de Políticas Sanitarias a cargo de la Dirección Provincial Calidad y Seguridad del Paciente, Laura Pizzi; y la diputada provincial Sandra Willatowski.

La iniciativa estuvo destinada a referentes e integrantes de los Comités de Calidad y Seguridad, equipos de salud de hospitales, del Primer Nivel de Atención y Nivel Central, Red Provincial de Calidad y Seguridad, y autoridades y alumnos de carreras de salud.

Destacados disertantes y temáticas

En el marco de las Jornadas, destacados disertantes nacionales y provinciales fueron los responsables de coordinar las diferentes exposiciones, entre ellos los referentes del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), los doctores Adolfo Rubinstein y Vilma Irazola; del Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud (ITAES), los doctores Norberto Furfaro y María Emilia Secco; y de la Universidad ISALUD, los doctores Fabián Vitolo y Carlos Díaz.

Se abordaron las temáticas de ciencias de la implementación aplicada a las estrategias de calidad y seguridad del paciente, indicadores PICAM, Ley Nicolás, y experiencias de Calidad y Seguridad en Hospitales de Chubut.

Asimismo, se desarrolló una clase presencial de la Diplomatura en Ciencias de la Implementación, a cargo de los doctores Rubisntein e Irazola, y un taller para autoridades hospitalarias y Comités de Calidad y Seguridad del paciente a cargo de los doctores, Diaz y Vitolo.

Red de atención

El secretario Wisky destacó la realización de las Jornadas indicando que “es muy importante tener este encuentro sobre calidad y seguridad en la atención sanitaria porque nos permite mejorar y trazar un trabajo coordinado con integrantes de todo el sistema de salud público”.

“Laura Pizzi y su equipo desde hace tiempo que están trabajando en mejorar toda la red de atención de los establecimientos de salud, certificando en calidad a los hospitales”, valoró.

En ese marco, el secretario de Salud señaló que “es muy relevante que estén participando directores y representantes de todos los hospitales de la provincia, porque eso evidencia que vamos por buen camino, todos trabajando a la par para mejorar los servicios que brindamos cuando atendemos a los pacientes”.

Por último, Wisky agradeció “la participación de destacados especialistas en la temática, de nivel nacional, que vinieron especialmente a Chubut para ser parte de este encuentro, a compartir sus conocimientos para que podamos seguir mejorando y jerarquizando el sistema sanitario público provincial”.

Gestión de calidad

Por su parte, la directora de Regulación de Políticas Sanitarias a cargo de la Dirección Provincial Calidad y Seguridad del Paciente, Laura Pizzi, señaló que «en estas jornadas reunimos a toda la red de calidad integrada por equipos hospitalarios, Direcciones provinciales y áreas de todos los niveles asistenciales”.

“Estamos implementando desde hace tres años la gestión de calidad en el sistema de salud, y estas son jornadas de capacitación, académicas y de encuentro en donde recibimos disertantes nacionales para reflexionar sobre nuestra tarea”, detalló.

En ese sentido, la funcionaria provincial recalcó que “nosotros tenemos ya diez hospitales reconocidos por el Ministerio de Salud de la Nación como comprometidos con la calidad, y seis líneas de calidad y seguridad que se están implementando en esas instituciones”.

De ese modo, manifestó que “implementamos líneas a través de los comités hospitalarios que tienen que ver con metas y normas internacionales de seguridad del paciente, con control de infecciones, atención, y medicación segura, entre otras”.

En ese contexto, Pizzi aseveró que “calidad es mejora continua por eso el trabajo nunca termina, es permanente, se trabaja con los equipos para brindar una atención segura y centrada en la persona”.