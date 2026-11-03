Más de 40 estudiantes de Puerto Madryn participarán de “My Way”, el musical sobre Frank Sinatra

El sábado 28 de noviembre, a las 22, en la Sala 1 del Cine Teatro Auditorium de Puerto Madryn, se

presentará My Way, un musical que recorre la vida, la música y el legado de Frank Sinatra. La propuesta

combina interpretación, canto y danza, y propone un recorrido por la trayectoria personal y artística de

una de las voces más reconocidas del siglo XX.

Con dirección musical de Nelson Coccalotto, My Way tuvo su estreno mundial el 31 de mayo de 2026 en el

Teatro Broadway de Rosario, en una puesta que convocó a más de 50 artistas. La producción local y

propuesta pedagógica está a cargo del Lic. Diego Cacciavillani, director de FAND.

Román Coccalotto y dos premios internacionales

En el papel de Frank Sinatra se presentará Román Coccalotto, ganador del primer premio masculino del

24.º Concurso Brasileño de Canto María Callas, un certamen que reúne a jóvenes cantantes y cuenta con un

jurado de referentes de la lírica de distintos países. La distinción, obtenida en 2026, representa un

reconocimiento significativo a su proyección artística.

También obtuvo el primer premio del Concurso Internacional Ópera Cangemi, realizado en octubre en el

Palacio Libertad de Buenos Aires y dirigido por la soprano Verónica Cangemi. Ese reconocimiento incluye

la posibilidad de participar en la Young Artist Vocal Academy (YAVA), en mayo de 2027, una instancia de

formación y vinculación con profesionales del ámbito operístico internacional.

Más de 40 jóvenes, dentro y fuera del escenario

La presentación contará con más de 40 estudiantes de escuelas secundarias de Puerto Madryn —entre

ellas, la Escuela de la Costa— que participarán como bailarines, actores, actrices, técnicos y productores.

Su intervención abarca tanto el trabajo en escena como las distintas tareas necesarias para llevar adelante

una producción musical profesional.

Para FAND, el valor de esta experiencia es también educativo: que los adolescentes puedan ensayar, crear,

resolver problemas, trabajar de manera colaborativa y asumir responsabilidades reales junto a artistas de

primer nivel. La Fundación procura desarrollar habilidades y competencias a través de proyectos

concretos, ampliando las oportunidades de aprendizaje más allá de los espacios tradicionales del aula.

Un recorrido que une educación y cultura

La iniciativa continúa un camino iniciado en 2025, cuando FAND organizó en Puerto Madryn El fantasma

de la ópera en versión concierto, también con participación estudiantil y el acompañamiento de artistas

profesionales. En 2026, esa apuesta se profundiza con My Way y tendrá un nuevo capítulo el 11 de

diciembre, con Solo Ana, el musical inspirado en la vida de Ana Frank, en coproducción con la Escuela de

la Costa.

Solo Ana contará con la participación especial de Eduardo Bosio, tenor del Coro Estable del Teatro Colón,

y tendrá un propósito solidario en el marco de la iniciativa “Un juguete para Navidad”. Las tres

producciones expresan una misma búsqueda: que los jóvenes sean protagonistas de experiencias

culturales de calidad y que el arte se convierta en una oportunidad de formación y encuentro.

Entradas y medios de pago

Las entradas para My Way están disponibles en boletería del cine o en www.drao.ar. La plataforma permite

pagar mediante Mercado Pago con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o dinero disponible en cuenta. Para

consultas: 280 489-0160.