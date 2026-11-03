Más de 40 estudiantes de Puerto Madryn participarán de “My Way”, el musical sobre Frank Sinatra
El sábado 28 de noviembre, a las 22, en la Sala 1 del Cine Teatro Auditorium de Puerto Madryn, se
presentará My Way, un musical que recorre la vida, la música y el legado de Frank Sinatra. La propuesta
combina interpretación, canto y danza, y propone un recorrido por la trayectoria personal y artística de
una de las voces más reconocidas del siglo XX.
Con dirección musical de Nelson Coccalotto, My Way tuvo su estreno mundial el 31 de mayo de 2026 en el
Teatro Broadway de Rosario, en una puesta que convocó a más de 50 artistas. La producción local y
propuesta pedagógica está a cargo del Lic. Diego Cacciavillani, director de FAND.
Román Coccalotto y dos premios internacionales
En el papel de Frank Sinatra se presentará Román Coccalotto, ganador del primer premio masculino del
24.º Concurso Brasileño de Canto María Callas, un certamen que reúne a jóvenes cantantes y cuenta con un
jurado de referentes de la lírica de distintos países. La distinción, obtenida en 2026, representa un
reconocimiento significativo a su proyección artística.
También obtuvo el primer premio del Concurso Internacional Ópera Cangemi, realizado en octubre en el
Palacio Libertad de Buenos Aires y dirigido por la soprano Verónica Cangemi. Ese reconocimiento incluye
la posibilidad de participar en la Young Artist Vocal Academy (YAVA), en mayo de 2027, una instancia de
formación y vinculación con profesionales del ámbito operístico internacional.
Más de 40 jóvenes, dentro y fuera del escenario
La presentación contará con más de 40 estudiantes de escuelas secundarias de Puerto Madryn —entre
ellas, la Escuela de la Costa— que participarán como bailarines, actores, actrices, técnicos y productores.
Su intervención abarca tanto el trabajo en escena como las distintas tareas necesarias para llevar adelante
una producción musical profesional.
Para FAND, el valor de esta experiencia es también educativo: que los adolescentes puedan ensayar, crear,
resolver problemas, trabajar de manera colaborativa y asumir responsabilidades reales junto a artistas de
primer nivel. La Fundación procura desarrollar habilidades y competencias a través de proyectos
concretos, ampliando las oportunidades de aprendizaje más allá de los espacios tradicionales del aula.
Un recorrido que une educación y cultura
La iniciativa continúa un camino iniciado en 2025, cuando FAND organizó en Puerto Madryn El fantasma
de la ópera en versión concierto, también con participación estudiantil y el acompañamiento de artistas
profesionales. En 2026, esa apuesta se profundiza con My Way y tendrá un nuevo capítulo el 11 de
diciembre, con Solo Ana, el musical inspirado en la vida de Ana Frank, en coproducción con la Escuela de
la Costa.
Solo Ana contará con la participación especial de Eduardo Bosio, tenor del Coro Estable del Teatro Colón,
y tendrá un propósito solidario en el marco de la iniciativa “Un juguete para Navidad”. Las tres
producciones expresan una misma búsqueda: que los jóvenes sean protagonistas de experiencias
culturales de calidad y que el arte se convierta en una oportunidad de formación y encuentro.
Entradas y medios de pago
Las entradas para My Way están disponibles en boletería del cine o en www.drao.ar. La plataforma permite
pagar mediante Mercado Pago con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o dinero disponible en cuenta. Para
consultas: 280 489-0160.